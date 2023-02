A pénzügyőrök az autópálya mellett, hét szolgálati kutyával a 7-es főút somogyi szakaszán is felléptek. – A járőrök az alig néhány órás közös munkával több mint 600 hamis parfümöt, zárjegy nélküli cigarettát, ismeretlen eredetű alkoholt és papírok nélkül utazó kiskutyákat is találtak – tájékoztatott a NAV. – A közös akció célja – a jogsértések felderítésen túl – a kutyavezetők és a szolgálati kutyák együttműködése, összeszoktatása volt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai a közel 13 millió forint értékű szállítmányokat, termékeket valamint kutyákat lefoglalták, s eljárást indítottak. A kutyákat egy állatmenhely fogadhatja be.