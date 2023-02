A böjti időszakban a szórakozás háttérbe kerül, ám olvasni, tanulni lehet bulizás helyett. A piacon a könyvárus is frissítette kínálatát, a közeledő tavaszra tekintettel megérkeztek a kertészeti könyvek. Egyebek mellett találtunk könyvet a körtéről, az egy-és kétnyári virágokról és magáról a kertről.

– Többen szóltak, hogy szeretnének kertészettel kapcsolatos könyveket olvasni. Már vittek is belőle az imént – mondta Kristóf Lászlóné, miközben a könyves standot rendezgette. Fási Katalin Gyógyító zöldségek című könyvét vettük kézbe, amelyben csupa olyan finomságokat sorol fel, amelyeknek szezonja van a piacon. Cékla, fokhagyma, káposzta és sorolni lehet a könnyen hozzá férhető gyógyító csemegéket. A mondás szerint napi egy alma is távol tartja az orvost, amire most nagy szükség van, hiszen az influenza és egy másik, a szervezetet igencsak kipucoló betegség is felütötte a fejét a városban.