Miyanaga Anju, a Japánból érkezett negyedéves egyetemista a gagakut, a császári udvar zenéjét mutatta be az érdeklődőknek, s ezután ryutekin, egy harántfuvolán játszott. A japán hagyomány szerint ez a hangszer a sárkány hangja. Bakos Péter régész-történész, középiskolai tanár nyitotta meg a találkozót, melynek keretében Bakos Ferenc, Somogy Polgáraiért-díjjal kitüntetett siófoki író, haiku-költő műveit is előadták a rendezvényen, melynek védnöke japán magyarországi nagykövete volt. Szajcz Adrián, a somogyi önkormányzat alelnöke is részt vett a programon, a telt házas előadásra több mint 100-an látogattak el.

A helyi általános iskolás diákokon kívül középiskolások is ízelítőt kaptak a japán kultúrából, az esemény koordinátora Németh Julianna, a Somogyiak Baráti Körének elnöke volt. A rendezvény végén zöld teával és több fajta japán édességgel látták vendégül a találkozó résztvevőit.