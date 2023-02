Joli néni tizenhatodik gyerekként látta meg a napvilágot a kiskunmajsai járásban lévő Móricgát tanyán. Édesapja hadirokkantként tért vissza az első világháborúból, édesanyja a tanyához közeli futóhomok megmunkálásával igyekezett élelemhez juttatni népes családját. Varga Józsefné nagy szegénységben nőtt fel, a nyolc általánost a négy kilométerre lévő tanyasi iskolában végezte. A tanítási szünetekben dolgoznia kellett, a továbbtanulásra pedig esélye sem volt. Az egykori pedagógusától, Forczek Dánielnétől mély emberséget és tisztességet tanult, a tantárgyak közül pedig az irodalom állt hozzá a legközelebb. Könnyedén tanult verseket, és nem csak szavalni szeretett, de évtizedekkel később maga is megpróbálkozott a rímfaragással. Verseit és elbeszéléseit 2012-ben ki is adták. Munkáséveit döntően a korábbi lakhelyén, Balatonbogláron töltötte, itt kötött házasságot és nevelt fel férjével három gyermeket. Amikor pedig nyugdíjas lett, bekapcsolódott a boglári klub tevékenységébe, s annak megszűnéséig a legaktívabb tagok egyike volt. Párja 1995-ben bekövetkezett halála után eladta a családi házukat és Fonyódon vásárolt egy kisebbet, majd 2004-ben belépett a helyi szépkorúak szervezetébe. A versmondás mellett mindkét település énekkarában is szerepelt, s mintegy másfél évtizeden keresztül nem csupán a helyi rendezvények, de a kistérségi bemutatók és megyei gálák állandó szereplője is lett. Mindemellett nyolc évig ő irányította a fonyódi nyugdíjasklubot is, a társai szerint nem is akárhogyan. S hogy Joli néni mégis lemondott, az a Coviddal függött össze. – Mivel a családom nem oltatta be magát, ezért egy ideig távol kellett tartanom magam a közösségtől. Ez idő alatt határoztam el, hogy átadom a stafétát – mondta. – Betöltöttem már a nyolcvanat, Jászfalvi Anna személyében pedig megfelelő utódom van. Így a klub életében nem okozott törést az elhatározásom. Meg aztán így is segítek, amiben csak tudok – indokolta döntését Joli néni, aki a korábbi klubtársaival is tartja a kapcsolatot. – A boglári szervezet megszűnése óta tizenketten minden évben találkozunk két-három alkalommal – árulta el. – Ilyenkor jól kibeszélgetjük magunkat, meg aztán énekelgetünk is egy kicsit. Bár valamennyien jócskán benne vagyunk a korban, de azért szeretnék még néhányszor teljes létszámban velük is együtt lenni – tette hozzá bizakodva.

Joli néni arról is beszélt, hogy Fonyód a nyugalom szigetét jelenti számára. – Itt csodálatos, békés életet élhetek, ami igen széppé és meghitté varázsolja napjaimat – vallotta.

A fonyódi önkormányzat részéről Erdei Barnabás alpolgármester tartja évek óta a kapcsolatot a szépkorúakkal, s mivel a klub programjainak is rendszeres látogatója, személyesen is jól ismeri a volt vezetőt. – Joli néni személyében egy végtelenül lojális, emberszerető és barátságos embert ismertünk meg, akinek a munkabírása is példaértékű – mondta Varga Józsefnéről. – A közösség az ő irányításával is folyamatosan és aktívan vett részt városunk kulturális eseményein, és máig komoly szerepe van abban, hogy számíthatunk az idősek tapasztalataira, közösségépítő munkájára, erkölcsi és lelki támogatására – emelte ki az alpolgármester. Hasonló véleményt fogalmazott meg a nyugdíjasklub jelenlegi vezetője, Jászfalvi Anna is. – Jolika a mai napig meghatározó tagja szervezetünknek. 2016-ban ismertem meg és azóta szinte testvéri barátság fűz össze bennünket.

Ma is nagyon aktív, mindig is azon volt, hogy színesebbé tegye a klubunk életét. Remek szervezőképességgel rendelkezik, amit a mai napig jól kamatoztat a közösségünk érdekében, és mindenben számíthatunk a segítségére – mondta.