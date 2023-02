Az OTP Bank, amellett, hogy folyamatosan felhívja a figyelmet az ilyen típusú veszélyforrásokra, az Országos Rendőr Főkapitánysággal is együttműködik a pénzügyi fogyasztók védelmében. Ennek keretében ma az OTP Bank bankbiztonsági szakemberei és az ORFK, illetve Vármegyei Rendőr-főkapitányságok kiber szakterületen szolgáló munkatársai szakmai konzultációt tartottak a jelenlegi csalási trendekről és a kiberbűnözők elleni hatékony, közös védekezés lehetőségeiről. Az adathalász bűnözők a körülményekhez igazodóan egyre változatosabb visszaélési módszerekkel jelentkeznek, melyeknek még a témában jártas emberek is áldozatául esnek. Az ilyen visszaélések aránya az összes csalástípushoz képest alacsony ugyan, de számuk és értékük növekvő tendenciát mutat1. Az OTP Bank, együttműködve intézményekkel és piaci szereplőkkel, rendszeresen felhívja ügyfelei figyelmét az online térben rájuk leselkedő veszélyekre, segítve őket abban, hogy egyre jobban kiismerjék az adathalász módszereket, és egyre tudatosabban védjék adataikat és pénzüket a csalóktól. A bank az ügyféltájékoztatás mellett a bűnmegelőzés és a hatékony bűnüldözés támogatását is kiemelten kezeli, hosszú ideje szorosan együttműködik a Rendőrség illetékes területeivel. A mai szakmai fórum keretében az OTP Bank informatikai és bankbiztonságért felelős szakemberei bemutatták a hitelintézet által tapasztalt elkövetési módszereket és az elmúlt évre jellemző csalási tendenciákat és tájékoztatták a meghívott rendőrségi szakértőket a bankban alkalmazott megelőzési és monitoringrendszerekről. A fórum alkalmat adott arra is, hogy egyeztessenek a bankban keletkező adattartalom bűnmegelőzési és bűnüldözési célú felhasználási lehetőségeiről és felülvizsgálják az adatszolgáltatás- és elemzés, valamint a hatékony kapcsolattartás módjait is. „A közvélekedés szerint a veszélyeztetettség mértéke nő a kor előrehaladtával, tehát sokan gondolják, hogy leginkább az idősebbek a csalásoknak legjobban kitett korosztály jóhiszeműségük és digitális éretlenségük okán – ezt a feltételezést viszont kutatási adataink nem igazolták vissza, lényegében azok közül, akik gyakrabban és aktívabban használják az online felületeket, szinte mindenki ki van téve a csalási kísérletek veszélyének. Nagyon fontosnak tartom, hogy rendszeres, élő kapcsolatot tartsunk a rendőrséggel, és közösen vegyük fel a harcot az online térben tevékenykedő bűnözőkkel szemben” – mondta el a szakmai rendezvényen Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.