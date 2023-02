A hagyományos programsorozat alkalmai minden este 18 órakor kezdődnek a megyeszékhely más-más felekezeteinek otthonában. Az első összejövetelt vasárnap este szervezték meg a református templomban.

Petró László református lelkipásztor bevezető beszédében hangsúlyozta, az imahéten lehetőség van arra, hogy a hívek közösen könyörögjenek abban a világban, amely szomjúhozza a békességet. A lelkipásztor kiemelte, az imahét idei rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa alkotta meg és azt az üzenetet fogalmazták meg, hogy „Tanuljatok meg jót cselekedni”!

– Abban a világban, amiben élünk, nemhogy nem divat, hanem nagyon is ritka, ha az emberek önzetlenül jót tesznek – hangsúlyozta Petró László. – Ha mi, a történelmi egyházak, felekezetek képviselői ebben jó példával tudunk előállni, megértjük és megértetjük Isten szavát arról, hogy miért fontos jót cselekednünk, akkor ez előbb-utóbb eredményre vezet, hatással lesz másokra is. Hinnünk kell, hogy ez a munka nem lesz hiábavaló – tette hozzá a református lelkipásztor.

Az első közös alkalmon Varga László megyés püspök prédikált. A kaposvári püspök azt is hangsúlyozta, hogy irgalmatlan világban élünk, Isten pedig maga az irgalom.

– Nemcsak egy tulajdonsága az irgalom, hanem ő maga az irgalom – mondta Varga László. – Minket, keresztényeket az ő végtelen szeretetében kiválasztott a világ népei közül. Határozott céllal választott ki bennünket, azért, hogy küldetést adjon nekünk. A küldetésünk egyik része, hogy gyakoroljuk az irgalmasságot. A szenvedő embertársunk látványa a szívünket keresi, nemcsak a szemünket. Meg kell mozdítsa bennünk a legszebbet és a legnagyobbat. Mindannyiunk szívében ott van a szeretet, az irgalom, még akkor is, ha esetleg jól lebetonoztuk és nem engedjük meg, hogy a felszínre törjön, mert veszélyesnek érezzük kimutatni ebben a könyörtelen világban. Hagyjuk megérinteni magunkat, változzunk meg bátran! – emelte ki prédikációjában a megyés püspök.

A kaposvári ökumenikus imahét programja január 22-ig, vasárnap estig tart. Az érdeklődők Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspök szolgálatát is hallhatják. A záró alkalmon, amely a Székesegyházban lesz, Petró László lelkipásztor prédikál majd.

Fotó: Kling Márk