Leáldozóban van az otthoni munka kora

Sokan dolgoztak távmunkában a koronavírus-járvány idején, és még most is vannak olyan cégek, ahová az alkalmazottaknak nem kell bejárniuk minden nap. Az ilyen munkahelyekből azonban egyre kevesebb van Somogyban is. Az általunk megkérdezett vezetők szerint bizonyos munkakörökben hatékonyabb a közös munka.

Egyre több amerikai cég döntött úgy az elmúlt hónapokban, hogy visszahívja dolgozóit a „rendes” munkahelyére. Egyes vállalkozások heti öt napot követelnek meg, az engedékenyebbek négy vagy három nappal is megelégednek. Magyarországon is sok helyen alkalmazták az otthoni munka (home office) lehetőségét. Ezt azonban leginkább olyan ágazatokban lehetett megoldani, ahol szellemi munkát végeztek. Ilyen az informatika területe is. Jóföldi Endre, a szoftverfejlesztéssel foglalkozó kaposvári Precognox Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a koronavírus-járvány idején mind az ötven munkavállaljuknak engedélyezték a home office-t. Egy jó ideje azonban már mindenki visszatért a cég központjába, és ugyanúgy dolgoznak, mint a világjárvány előtti években. – A mentális egészség miatt is fontos az, hogy a kollégáim bejárjanak dolgozni – hangsúlyozta Jóföldi Endre. – A munkájukat nyilván el tudnák végezni bárhonnan, de nem jó az, ha valaki egész nap nem mozdul ki a lakásából. Nemcsak a mi csapatunknak nem jó ez, hanem másoknak sem. Sokan vannak, akik amúgy is egyedül élnek, ezért sokkal jobb nekik az, ha közösségben vannak és ott dolgoznak – tette hozzá a Precognox Kft. ügyvezetője. Bizonyos somogyi munkahelyeken viszont még mindig alkalmazzák az otthoni munkavégzést. Ennek az egyik legfőbb oka a magas energiaár, ezért sok helyen úgy próbálnak meg spórolni, hogy hetente egy-két napot zárva tartanak. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusán is úgy döntöttek, hogy a teljes munkaidőben és általános munkarendben dolgozóknak 2022. november 28-a és 2023. március 3-a között péntekenként otthoni munkavégzést rendelnek el. Néhány szak kivételével a hallgatóknak sem kell bejárniuk az egyetemre április 14-ig. Jóval hatékonyabb a közös munka A kaposvári Takáts Gyula könyvtárban péntekenként otthonról dolgoznak a munkavállalók. Rázsits Veronika, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, ilyenkor a munkatársai az adminisztrációs feladatokat végzik, ezeket otthon könnyebben meg tudják oldani. – Ennek ellenére abban hiszek, hogy egy közösségben legyünk, mert úgy sokkal hatékonyabban lehet dolgozni – emelte ki Rázsits Veronika. – Fontos közösen alkotni, bár én is szeretek home office-­ban lenni, mert otthon nem zavar senki, és jobban el tudok mélyülni a feladatokban – tette hozzá a könyvtár vezetője. Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai múzeum igazgatója érdeklődésünkre elmondta, minden munkavállalójuk a munkahelyén dolgozik, otthonról már senki nem végez feladatot.

