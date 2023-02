Az érdeklődők animációs filmet is forgathattak. Ehhez egy zöld hátteret és egy táblagépet használhattak. Népszerű volt az úgynevezett „leap motion”, távolságérzékelővel ellátott rendszer, amellyel nem kellett gombokat nyomogatni ahhoz, hogy vezérelni lehessen egy számítógépet. A 3D-s nyomtatók világát is bemutatták a nyílt napon. Azonban nemcsak az eszköz működését lehetett megismerni, hanem azokat az anyagokat is, amelyeket felhasználnak a nyomtatásnál. A mikroelektronikáról is tanulhattak a gyerekek, és megismerkedhettek a programozással. Sokan kipróbálták a robotkarokat is. A különleges eszközöket egy vezérlő segítségével tudták irányítani a fiatalok. Az volt a feladatuk, hogy a különféle apró elemeket egymás tetejére pakolják, ez azonban nem mindig sikerült elsőre.