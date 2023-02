A Volánbusznál a legolcsóbb 30 napos bérletért jelenleg 5940 forintot kell fizetni. Ennyi pénzért legfeljebb öt kilométert lehet utazni busszal. Ebben az esetben nem éri meg kiváltani a vármegyei matricát. Azonban, aki 5,1 és 10 kilométer közötti távolságra alkalmas bérletet szokott vásárolni, annak már érdemes. Ez ugyanis jelenleg 9580 forintba kerül. A vármegyebérlet viszont ennél 130 forinttal olcsóbb lesz. Az új lehetőségért a jelenlegi tervek szerint 9450 forintot kell majd fizetni májustól. Ezzel a bérlettel jelentős összeget takaríthatnak meg azok, akik hosszú távon szoktak utazni. Egy Böhönye–Kaposvár távolságon havonta 15 ezer 450 és 19 ezer forint közötti összeget lehet megspórolni. Azok is ugyanennyi pénzt tehetnek majd félre, akik vonattal utaznak. A vasúttársaság oldalán elérhető adatok szerint a teljes árú bérletek ugyanis pontosan annyiba kerülnek, mint a buszbérletek. Nem csak a megyén belül utazók járnak jól néhány hónap múlva, hanem azok is, akik kettő vagy több vármegyehatárt lépnek át busszal, vagy vonattal. A hétvégén bejelentett lehetőségek között egy új országbérlet is szerepel. Ezért havonta 18 ezer 900 forintot kell majd fizetni. A munkáltatók azonban sok esetben megtérítik a teljes árú bérletek árának 86 százalékát. A országbérlet így több mint 2600, a vármegyebérlet mintegy 1300 forintba kerül a dolgozóknak. A diákok is igénybe tudják majd venni a két új bérletformát. Ezeket 90 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg. A bérleteket várhatóan április utolsó heteitől elővételben meg lehet venni, a helyi járatokra azonban nem érvényesek.



Bujbáczi Szilvia (Kaposmérő): – Nagyon messze, egészen Debrecenig, mert ott lakik a barátom. Most havonta egy alkalommal szoktam elutazni hozzá. Nagyjából tízezer forintból fordulok meg. Ha jól tudom, az országbérlet 18 ezer 900 forint lesz. Ez nem hangzik rosszul, úgyhogy elképzelhető, hogy ennyi pénzért akár többször is vonatra, vagy buszra ülök. Lovász Sándor (Kaposvár): – Most is bárhová el tudok utazni, mert a vasútnál dolgozom. De ha más munkahelyem lenne, akkor biztosan kihasználnám a kedvezményes utazási lehetőséget. Azonban nagyon messze nem mennék, inkább hetente több alkalommal elutaznék a Balatonhoz. Szerintem nagyon jó ötlet, hogy bevezetik ezt a két bérletet, biztosan népszerű lesz.

Szabó Jánosné (Kaposmérő):

– Azt még nem tudom, meddig utaznék, mert annyira friss ez a hír, hogy még nem volt időm gondolkodni az úti célon. Mivel a lányom egyetemista Budapesten, ezért elképzelhető, hogy ki tudom majd használni ezt az új lehetőséget. Örülök annak, hogy kitalálták ezt és a vármegyei bérletet is, mert minden nap utazom busszal.