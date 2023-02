Szinte köztudott, hogy függetlenül a korhatáros karikától már a 10 év alatti gyermekek jó része is találkozott horrorfilmmel, akár szüleikkel, idősebb testvérrel, vagy egyedül titokban követve az eseményeket. A látvány sok esetben már nem is sokkolja őket, pedig alapvetően folyamatosan félnek valamitől, például nem mernek egyedül aludni és sötétben egyszerűen nem tudnak létezni. Viszont kisgyermekkorban még annyira labilis a világról való tudásuk, hogy a belső, szubjektív képek, az álom, a fantázia és a külső valóság határa még összemosódik náluk. Pszichológusok egybehangzó véleménye alapján elmondható, hogy ha már ijesztő filmet néz, elengedhetetlen, hogy a gyerek életkora vagy személyiségének, gondolkodásának érettsége érje el azt a szintet, hogy tudjon a valóság és a fantáziavilág közé éles határvonalat húzni. A valóság és a képzelet elkülönítése 8–10 éves korig még nem megbízható, 10–12 éves kor alatt mindenképp nagyon károsak az ijesztő, valós szereplőkkel, valós környezetben készülő filmek.

– Alapvető probléma van a mai gyerekeknél, megváltoztak a családok funkciói, sajnos ott tartunk, hogy nem a szülő neveli a gyereket, hanem az internet – mondta el Mátraházi Tibor iskolapszichológus, aki gyakran tapasztalja a hiperaktivitás, a figyelemzavar jeleit már kisiskolás korban. – Kötődési problémákkal küzdenek, és ez a társas kapcsolataik rovására megy. A gyerekek az élményeiket nem a családból hozzák, hanem a világhálóról. Teljesen más, ha mesélünk a gyerekeknek, akár gonosz szereplőkről is, az olvasás során ugyanis van ideje feldolgozni a hallottakat, míg a képernyő előtt gyakorlatilag erre nincs idő. A filmek nem igényelnek mentális, képzeleti feldolgozást, túl egyértelműen, képszerűen, direkten és gyorsan hatnak a befogadóra, így nincs mód feldolgozásra, távolításra. Ezért hathatnak az ilyen filmek sokkszerűen egy kisiskolás gyerekre rémálmokat, alvászavarokat, szorongást, teljesítményromlást előidézve. Főleg akkor, ha utána sincs módja a látottak megbeszélésére, az élmény feldolgozására, akár a szüleivel, akár egy pszichológussal.

Mátraházi Tibor szerint sokszor semmiféle kontroll nincs a gyerekek előtt. – Az izgalom, a kíváncsiság, az új élmény iránti vágy minden kisgyermekben benne van. Élmény kell nekik, akár negatív, akár pozitív. Ha a családban vagy egy ingerszegény környezetben ezt nem kapja meg, akkor a neten keres magának izgalmakat – tette hozzá a pszichológus.



A kortársak hatása is rendkívül erős a tizenéves életkorban



Mátraházi Tibor pszichológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a kortársak hatása is nagyon erős a tizenéves életkorban. – Tíz–tizennégy éves kor környékén ciki kimaradni abból, ami „menő” – mondta Mátraházi Tibor. – És ha éppen az aktuális tinihorror az, akkor azt szinte kötelező nézni. Ekkor már szülőként sincs sok ráhatásunk, hogy mit nézzen a gyerekünk és felmerül a kérdés, mennyire bízhatunk abban, hogy ha valami 13-as korhatárral van ellátva, akkor azt tényleg nézheti a 13 éves – esetleg kisebb gyermekünk –, függetlenül a véres jelenetektől.

Ha egy gyermek gyakran néz erőszakos tartalmakat, akkor megvan az esély arra, hogy hozzászokik a látottakhoz: gyakorlatilag a későbbiekben nem érinti meg semmi. – Elsősorban tehát nem az a kérdés, hogy traumatizálja-e a gyereket, ha megnézi a legújabb tinihorrort, hanem az, hogy nagy gond, ha már egy 10-11 évest is hidegen hagynak a durva jelenetek – hívta fel a figyelmet a pszichológus.

Borítóképünk illusztráció!