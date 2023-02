Jelenleg a kutasi általános iskolába járnak a szabási és a kisbajomi gyerekek. Az ott tanulók ott is maradnak, de a szeptemberben kezdődő tanévtől az első osztályosok számára felmenő rendszerben már a nagyatádi Bárdosban és Árpádban biztosítják az általános iskolai nevelést és oktatást.

A Kaposvári Tankerületi Központ a 2023-24-es tanévre azt tervezi, hogy a nagyatádi Bárdos iskola kötelező felvételi körzetét kiegészíti Kisbajommal és Szabással. Bejáró diákok jelenleg is mindkét nagyatádi alapfokú oktatási intézményben tanulnak, Háromfáról, Ötvöskónyiból, Bakházáról és Taranyból érkezve. A két iskola antiszegregációs okokból osztja el a bejárókat, osztálylétszámok és más tényezők alapján. Legutóbb, 2016-ban a taranyi felső tagozatot kellett integrálnia a két nagyatádi iskolának.

Információnk szerint az intézményekben nem számítanak jelentős változásra, jelenleg is jár már tizenegy gyerek Szabásról és hét Kisbajomból a Bárdosba. Ellenben a kutasi intézményben, ahol a pedagógushiány évről-évre gondokat okoz, jelentős létszámcsökkenést generálhat a változás. Mint megtudtuk, mindkét településen lesz február elején szülői értekezlet, ahol Iváncsics Gyula főigazgató tájékoztatást fog nyújtani. Ha a tankerület a terv szerint dönt is, a szülők azt követően is oda írathatják be az elsős gyermeküket, ahová akarják, tehát úgy is dönthetnek, hogy pl. a kutasi iskolát választják. Csupán annyi változás lesz, hogy ha valamelyik nagyatádi iskolába szeretnék járatni a gyermeküket, akkor ezeknek az intézményeknek kötelességük lesz felvenni a tanulót. Az viszont a nagyatádi képviselők ülésén kiderült, hogy ők ugyan elfogadják a felvételi körzet kibővítését - kizárólag véleményezési joguk van -, viszont ragaszkodnának hozzá, hogy ez a város számára ne jelentsen többletköltséget. Ugyanis a gyermekétkeztetés költségét nem fedezi a központi támogatásból kapott és a térítési díjakból beszedett összeg, azt minden egyes tanuló esetén évi több mint 54 ezer forinttal ki kell egészítenie az önkormányzatnak. Márpedig könnyen belátható, hogy a szabási és a kisbajomi gyerekek étkeztetését igazságtalan lenne a nagyatádiakkal megfizettetni, érveltek.

Ormai István elmondta: előzetesen mindkét település polgármestere jelezte számára, hogy természetesnek veszik a hozzájárulást. Ugyanakkor Ormai István hangsúlyozta: a gyermekétkeztetés többletköltségének a díját azon településektől is el fogják kérni, amelyeknek az iskolásai már eddig is kötelezően ide tartoztak (Tarany, Bakháza, Háromfa, Ötvöskónyi). A jelenlegi szabályozás szerint azonban az érintett községek nem kötelezhetők erre, azaz mérlegelhetik, hogy fizetnek-e vagy sem.