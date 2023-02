A díjat késedelmesen fizető ügyfelek nem hivatkozhatnak arra, hogy a díjfizetésről nem kaptak értesítést (csekket vagy számlát): a szabályozás értelmében a fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.

Akár egy napos késedelem is súlyos következményekkel jár:

A jogszabály egyértelmű rendelkezése alapján a biztosítónak befizetés híján a határidőt követő napon az adott szerződést törölnie kell , a mulasztást elkövető ügyfelek így rögtön biztosítási védelem nélkül maradnak. Aki tehát ekkor okoz kárt, nem számíthat a biztosító térítésére, ami személyi sérüléses baleset esetén akár több tízmillió forintra is rúghat, amit a károkozó akár élete végéig is törleszthet.

Másrészt a szerződés újrakötésekor nemcsak a türelmi időszakra vonatkozó biztosítási díjat kell megfizetni, hanem a megszűnés és újrakötés közti időszakra vonatkozó, kiemelkedően magas fedezetlenségi díjat is.

Idén a fedezetlenségi díj mértéke személyautóknál – teljesítménytől függően – naponta 650-1400 forint között alakul, teherautóknál pedig elérheti a napi 5380 forintot is. A biztosítást ugyanazon biztosítónál kell megkötni, és a fedezetlenségi díj mellett – választási lehetőség nélkül – a teljes évre vonatkozó köteleződíjat is egyszerre kell befizetni.

Az utolsó napokban már ne csekken vagy bankkártyával fizessünk

„Mivel a szigorú határidő a biztosítási díjrészletnek a biztosító számlájára való beérkezésére vonatkozik, célszerű mielőbb rendezni a befizetést, az utolsó napokban pedig mindenképpen jól kell megválasztani a befizetés módját is – hangsúlyozza Papp Lajos, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke.

A Magyar Posta vállalása szerint a sárga csekken történő befizetések két munkanap alatt jutnak el a biztosítónál vezetett számlára. Ez azt jelenti, hogy a csekken történő befizetést legkésőbb péntekig végre kell hajtani. Kevesen gondolnak bele, de az internetes bankkártyás fizetés átfutási ideje is több nap lehet, ezért aki biztosra megy, annak pénteket követően már ezt a módot sem érdemes választania.

Az azonnali átutalás bevezetése óta a banki átutalás az utolsó nap során is megfelelő opció lehet, ahogyan a biztosító pénztárába történő személyes befizetés is biztos megoldás még március elsején. Ez utóbbi kapcsán azonban figyelemmel kell lenni az adott ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási időszakára, illetve arra a tényre is, hogy a korszerű fizetési módok elterjedésével párhuzamosan folyamatosan csökken azon biztosítói ügyfélszolgálatok száma, ahol pénztár is működik.