Több fát is kidöntött a másfél héttel ezelőtti vihar a Desedánál a Joker-öbölnél. Az erős szélben olyan növények is megsérültek, amelyek idősek és korhadtak voltak. Egyesek szerint azonban nemcsak a természet okozott kárt a tó Somogyaszalóhoz közeli oldalán, hanem sajnos az emberi kezek is. Erről a Facebookon, a kaposfürediek nyilvános csoportjában egy kisebb vita is kialakult.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Kapos Holding Zrt. egyik tagvállalatát, a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t. Czellár Anita, a Kapos Holding Zrt. marketing-koordinátora válaszában azt írta, a Joker-öbölnél lévő fák a mostani és a régebbi viharokban sérültek meg és dőltek ki. Hangsúlyozta, a Desedán jelentős mennyiségű az idős, részben korhadt nyár, fűz és ezüst juhar. Ezeknek a kezelésével minden évben foglalkoznak és szükség esetén vágnak is ki növényeket. Főleg azokról a területekről, ahol nagyobb a gyalogos- és a kerékpáros forgalom.

Czellár Anita kiemelte, a tó környékén mindig lesznek olyan fák, amelyek elöregednek. Azonban nem céljuk az, hogy minden növényt kivágjanak, mert ezek a beteg fák egyben élőhelyek is a madaraknak és a bogaraknak. A marketing-koordinátor elmondta, tavaly a strand és a látogatóközpont környezetében metszettek és vágtak ki fákat. A munkálatok idén is folytatódnak majd. Hozzátette, a másfél héttel ezelőtti vihar újabb károkat okozott. Ezeknek a felmérése és elhárítása folyamatos, a munkával várhatóan március közepére végeznek.

A Deseda Arborétumba vezető híd, amelynek a felújítási munkái jelenleg is zajlanak, nem sérült meg a viharban. Kovácsné Kiss Zita, a Sefag Zrt. kommunikációs referense megkeresésünkre azt is elmondta, a csaknem 110 millió forintos kivitelezési munka több mint 50 százalékával már végeztek. Hozzátette, ahhoz, hogy a híd megkapja a használatbavételi engedélyt, terhelési és statikai próbákat is elvégeznek majd. Emellett a járdákat és a környezetet is rendbe kell még tenniük, ezért meglátása szerint felelősséggel egyelőre nem lehet megmondani, hogy mikor adják át a felújított hidat.