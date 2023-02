Az állami hatóságok is ki akarják deríteni, hogy indokoltak-e az élelmiszer-áremelések, ezért a Gazdasági Versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálatokat indított, melyek hetek óta tartanak. Megkérdeztük a hivatalt, hogy Somogyban hol és mely termékkörökben számíthatnak ellenőrzésre a piac szereplői, és milyen tapasztalatokra tettek szert.

Válaszukban azt írták, hogy a vizsgálataik folyamatban vannak, így a megállapításaikról, a rajtaütések helyszíneiről és az adatgyűjtéssel érintett piaci szereplőkről egyelőre nem tudnak beszámolni. A vizsgálat legkésőbb 2023 április közepén zárul le, az eredményről nyilvános jelentést tesznek.

Az eljárás oka, hogy a hazai tej és tejtermékek körében a fogyasztói árak nagyon megemelkedtek, ezzel párhuzamosan a beérkezett jelzések alapján a tejipari ágazatban termelő és feldolgozó tevékenységet végző hazai piaci szereplők beszállítói pozíciói gyengülő tendenciát mutatnak. A költségek indokolható méretű növekedését elismerve a hivatal érdemesnek tartja megvizsgálni, hogy állnak-e a háttérben a szabadpiaci versenyt akadályozó magatartások, körülmények, torzulhatott vagy korlátozódhatott-e a verseny akár a kiskereskedelmi piacokon, akár az értéklánc más szintjén.

A tej és tejtermékek piacán lévő ágazati ellenőrzésén kívül a tartós élelmiszerek ügyében is indítottak hasonló vizsgálatot. Ezen eljárás oka, hogy a tartós élelmiszerek, a konzerv- és gyorsfagyasztott termékek fogyasztói ára is megemelkedett, emellett időszakos hiányok is kialakultak tavaly. A magyarországi fogyasztók nagy mennyiséget vásároltak tartós élelmiszerekből. A koronavírus-világjárvány, továbbá az orosz–ukrán háború nyomán nőtt a fogyasztók felhalmozási törekvése, s ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a tartós élelmiszerek iránti kereslet. A nagy áremelkedések ezért súlyosan érinthetik a hazai fogyasztókat, hangsúlyozta a versenyhivatal.