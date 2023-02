A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. január ötödikétől kezdte el a munkálatokat. A fagyos időjárás miatt újonnan kialakult úthibákat jelenleg újrahasznosított aszfalttal javítják. S amennyiben az időjárás engedi és az éjszakai fagyok megszűnnek, az aszfaltkeverő üzemek előreláthatóan március 15-én kinyitnak, s már a nagyobb felületű úthibákat is rendbe teszik. S azokat a megemelkedett járdahibákat is kijavítják, amelyeket a fagyökerek okoztak, s a szakemberek az útsüllyedések, a töredezett, botlásveszélyes útfelületekről is gondoskodnak.

– A külterületi makadám utak télen kialakult úthibáit is kijavítják, s az útpadkák helyreállításán és a sérült KRESZ-táblák cseréjén kívül a kopott útburkolati jeleket is újrafestik – derült ki a társaság tájékoztatójából. – A vállalkozás munkatársai kedden a Pécsi, illetve a Géza utcában dolgoztak.

Fotók: Lang Róbert

A Magyar Közút Zrt. munkatársai – a kezelésükbe tartozó úthálózaton – az időjárási lehetőségekhez mérten egész évben folyamatosan, ütemezetten dolgoznak Somogyban. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető lapunkkal közölte: a téli időszakban az időjárás és a forgalom hatására nagyobb számban jelennek meg a kátyúk, elsősorban a korosabb vagy forgalmasabb útburkolatokon. A javításokat jellemzően az útellenőri szolgálat rendszeres hibafeltárásai alapján ütemezik, s figyelembe veszik a a lakossági bejelentéseket is.

– A burkolathibák balesetveszélyessége valamint az egyes útszakaszok forgalma alapján ütemezzük a munkákat napról napra – közölte. – A téli üzemeltetési időszak alatt, március közepéig ezt 12 órás, váltott műszakban végezzük a minden évben előre meghatározott központi, állami költségvetési források felhasználásával. Somogyból tavaly kilenc, az idén január végéig kettő úthiba miatti kárbejelentés érkezett a társasághoz. A közlekedők kárigényüket online, az e-ügyfélszolgálaton keresztül jelenthetik be. Minden esetben a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy bejelenti.

Gyorsan reagálnak a közutasok

A balesetveszélyes, azonnali beavatkozást igénylő kátyúkat az észlelés, bejelentés után azonnal javítják. Amennyiben egy forgalomra veszélyes ká­tyút nem tudnak egyből megjavítani, ideiglenesen, táblázással jelzik az úthibát a közlekedőknek. A téli hónapokban alapvetően ideiglenes jelleggel, hidegaszfalttal tudnak dolgozni, mivel a melegaszfalt-keverő telepek zárva tartanak. A melegaszfaltos technológia jóval tartósabb, melyet azonban csak tavasztól őszig tudunk alkalmazni. Mivel a meleg aszfaltot egy meghatározott hőmérsékleten kell tartani ahhoz, hogy bedolgozható legyen, ez a téli időszakban nehezen kivitelezhető.