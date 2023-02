Mint mondta, életében nem adott még elő templomban, amely szent hely, ahol nincs háború, s ha viaskodunk is önmagunkkal, általában mindig dűlőre jutunk.

– Az orosz–ukrán háború nem csupán háború, hanem fegyveres konfliktus Oroszország és a nagyhatalmak között – szögezte le. – Tavaly ilyenkor azzal voltunk elfoglalva, hogyan építjük azt, amit elkezdtünk, hiszen kezdtünk végre jól élni itt, Kelet-Európában. Február 24-én pedig a fejünk felett arról döntöttek: átalakítják az életünket.

– Oroszországban erős az ortodoxia, nem engedik be az NGO-kat (a civil szervezeteket), az LMBTQ-aktivistákat – mondta, kiemelve: ezt a háborút nem csak a frontokon vívják, a lelkünket is meg akarják törni.

Földi László rávilágított: a világban bőven akadnak olyan gazdasági erőterek, amelyek úgy tekintenek ránk, hogy nem számít a mi akaratunk. Támadják a családunkat, a nemzeti értékeinket, a hitünket, az identitásunkat. S ahogy látható, el lehet kezdeni a háborút, lehet gyilkolni, de Európa békére van ítélve. Az elmúlt évtizedekben az Egyesült Államok 24 háborút kezdeményezett, de egyet sem nyert meg. Nyugat-Európa vélhetően elveszíti értékeit, minden őrültségbe belerángatható, s mindez az internetcunaminak köszönhető. Olyan generációk nőnek fel, akik a kütyükre hallgatnak szüleik, nagyszüleik helyett. Ez a legnagyobb veszély…

– A migráció kezdetén érzékeltem: e végiggondolt, intenzív hódítás a mi értékrendünk ellen irányul, mint ahogy az is, hogy Ukrajnában lőnek, s a pénz értéke számítástechnikai játékká silányul. Egy szűk kisebbség vette át az irányítást, a célpont: Európa – nyomatékosította az előadó, majd Oroszországról beszélt, ami centrális politikai erőtér, óriási területtel, a XXI. századi cárizmus társadalmával. – Miért nem vesszük észre, ha Európának drágán kell venni az energiát, akkor Európa veszített. S azt is észre kellene venni, hogy lassan elfogy az ukrán katona, de az orosz katonák milliói még bevethetőek…

Ezt követően Földi László arra is kitért: Magyarországon is megvan a technológia arra, hogyan ne szeressük egymást, miként lehet a másik ellen fordulni. Az internetről azt tartja: ki kellene húzni azt a fránya dugót a konnektorból, ám nem lehet. Éppen ezért azt javasolja, azokat a mondatokat keressük rajta, amelyek összeköthetnek bennünket. Ezért hozták létre a Védett Társadalom Alapítványt, mely segít abban, hogy szembefordulhassunk az abszurditással, az őrülettel.

– Ha lenne a világnak szellemi térképe, azon Kaposvár nagyon erős bástya lenne – véli Földi-Kovács Andrea újságíró, aki számos szemléletes példa kapcsán arra irányította a figyelmet: miként lehet jól vívni a mindannyiunkat érintő szellemi harcot. Merthogy jó és rossz örök küzdelmében élünk, s egyre nagyobb a veszély: támadják a fiatalokat, a házasságokat, a családokat, a megfogant magzati életeket, a tiszta elköteleződést. A befolyásolás egy nagy gazdasági erejű törpe kisebbség által tervezett, szervezett, háttérből finanszírozott folyamat, mely ellen karakteresen fel kell lépni. Akkor is, ha sokan azt mondogatják: a világ megérett a pusztulásra. Valóban összecsúszott az erkölcsi iránytű, lassan már a keresztények sem tudják, mibe kapaszkodhatnak, de lehet vert seregből győztes csapattá válni. S mivel az ellenfél, a mindent szétszóró diabolosz felettébb ügyes az összezavarásban, sokakat megbénít a félelem, a kétségbeesés, nincs motiváció, fokozatosan fogy a lelkierő, nem lehetünk a harcban sem elkötelezettek. A valódi támadást – komoly fegyveres konfliktussal és világjárvánnyal a háttérben – a szeretet-kapcsolataiban érzékeli az ember.

Az előadó a máltai és az írországi abortusz- és drogliberalizációt, az eutanázia elterjesztését, a genderelméletet, az azonos párok házasságát, a nyitott határok népszerűsítését is nagyító alá vette, mint ahogy az Egyesült Királyságban is terjedő érzékenyítő tréningeknek köszönhető nemi identitászavart, a fiatalkori depressziót.

Arra buzdított: ki kell mielőbb engesztelődni családtagjainkkal, ellenségeinkkel, hogy ne gyűlölettel, haraggal küzdjünk, hanem szívünkben békével, szeretettel, szövetségeseinkkel összefogva, s akkor megnyerhetjük a csatát.

–Mindez természetesen nagy áldozatot kíván, ám nem spórolhatunk az energiáinkkal – tette hozzá Földi-Kovács Andrea. – A gonosz technikájáról pedig érdemes tudni: ott talál rajtunk fogást, ahol a legsérülékenyebbek vagyunk. Meg kell szabadulnunk az internet, az információ, a politika, vagy éppen az étkezés, az alkohol, a szexualitás okozta függőségeinktől.

Így óvhatjuk csak meg magunkat a ránk telepedni készülő démonok hadától, az ellenoldal ármánykodásaitól. S hogy mi a legkiválóbb segítség ehhez? Az ima, a böjt, a közösségi lét, miközben folyamatosan kérjük Istentől a tisztánlátás ajándékát.

Varga László: érdemes elajándékoznunk az életünket

A Rosta István professzor ötlete nyomán hét éve indított Hit, tudomány, kultúra című előadássorozat 25. rendezvénye volt a népszerű házaspár előadása, melyet püspöki mise vezetett be – Szamosi Szabolcs Liszt-díjas pécsi orgonaművész zenei szolgálatával. Varga László megyés püspök a napi evangéliumhoz kötődő homíliájában arra buzdított a zsúfolásig telt templomban: ajándékozzuk el az életünket; szeretetből, Krisztusért. Ha így szolgáljuk embertársainkat, akkor a Mennyei Atya is megdicsőíti életét a mi életünkben. Rumszauer Miklós, a templom plébánosa beszélt az előadássorozatról, amelyben a legkülönfélébb tématerületek helyet kaptak – arra is bizonyságul, hogy Isten mindenütt jelen van. Az ország számos pontjáról érkeztek az előadásra, melyet megtisztelt jelenlétével Mátrai Márta háznagy, Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere, Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Eperjes Károly Kossuth-díjas színész-rendező is.