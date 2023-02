Munkával ünnepelte a születésnapját Dévényi Tibor. Az ismert televíziós személyiség ugyanis ezen a szombaton töltötte be a 76-ot. 1947-ben látta meg a napvilágot. Parodista szeretett volna lenni, majd magával ragadta a televíziózás világa. – Jövök-megyek és fellépek. Nálunk előadóknál nincs ünnepnap – mondta lapunknak a születésnapos műsorvezető. – Fellépés van, úgyhogy a születésnapomon is diszkózok. Általában minden születésnapom így telik, mert amíg a január hagyományosan csöndes, addig februárban már beindul a közösségi élet. Addig jó, amíg sok munkám van, sokfelé hívnak.

Erre nem lehet panasza, a naptára már most tele van, s 76 éves kora ellenére bírja a tempót. – Most is ugyanaz a célom, mint a kezdet kezdetén: a közönség szórakoztatása – mondta. – Jelenleg a Retro Rádióban vagyok hallható, Magyarország leghallgatottabb rádiójában én vagyok a legidősebb műsorvezető. – A rádiós munka mellett hetente egy-két fellépésen személyesen is találkozhat velem a közönség, amelynek legtöbbje ma már vén tinédzser. Olyanok, akik a Három kívánságon nőttek fel, ahol bárkinek a vágyát megpróbáltuk teljesíteni. Nemrég összeszámoltam: a műsorban 90 világsztár lépett fel, Diego Maradonától David Hasselhoffig, még Ricky Martin is járt nálunk. Mindegyik adás nagyon emlékezetes volt, de persze volt olyan is, ami nem sztárok miatt vált azzá. Még a Három kívánság hőskorában volt egy kisfiú, aki még soha nem evett banánt, s a műsorban azt kérte, hogy megkóstolhassa. Elküldtem neki egy kisteherautónyi banánt, csodájára járt az egész falu.

Tibi bácsi elárulta, nem mindig sikerült a beérkezett kéréseket teljesíteni. – Sajnos a holdra szállást sem tudtuk megszervezni, pedig volt egy kisgyerek, aki ezt kérte – mondta. – A kérések többségét viszont el tudtuk intézni, mert mindenütt ismertek és komolyan vettek bennünket. Akkoriban egy-két rádió és egy-két tévécsatorna volt. Aki azokban szerepelt, azt az egész ország ismerte.



Divatdiktátor bottal, hetven felett

1989-ben súlyos autóbalesetet szenvedett Dévényi Tibor, akkor csípőprotézist kapott. Hosszas felépülés követte a balesetet, amelyet egy autótolvaj okozott. Egy teljes évig ágyban feküdt az akkor már tévében is szereplő Tibi bácsi, aztán újra sikerült lábra állnia.

– Most, hetven felett már egy kis segédbottal megyek. Ez egyelőre engem nem zavar semmiben, szerintem elegáns – mondta. – Száz évvel ezelőtt is ez volt a divat, én most visszahozom ezt, tette hozzá, amikor az egészségéről érdeklődtünk. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett műsorvezető tavaly nősült újra, 14 év után döntött úgy, hogy feleségül veszi párját. A friss házasok azóta is boldogok. Dévényi Tibi bácsinak korábbi házasságából két fia van.