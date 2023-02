A beruházással az Irányi Dániel utca tömb belsejét is feltárták, ahol egy évtizede üresen álló épületet bontottak le, hogy a helyére felépítsék az új bölcsődét, 603 millió forint forrásból átalakítva a területet. Kaposváron jelenleg 280 férőhellyel öt bölcsőde működik, összesen 97 százalékos kihasználtsággal, és az új bölcsődében is hamarosan betelik a létszám, mondta Csóligné Szlicki Katalin, a kaposvári bölcsődei központ szakmai vezetője. Négy csoportban, két gondozási egységből áll majd az intézmény, egy melegítőkonyhát és belső parkolót is felépítenek hozzá, mondta Károly-Vincze Renáta, a városháza munkatársa, aki hozzátette, hogy energiahatékonyság jegyében napelemekkel és hőszivattyús fűtéssel látják el a bölcsődét, melyet akadálymentesítenek is.

Az elmúlt 30 évben nem volt rá példa, hogy Kaposváron új bölcsődét építsenek, mondta Szita Károly polgármester, aki megtekintette az építkezés állását. A 2030-ig tartó várospolitikai célkitűzések fontos eleme, hogy a családokat helyezzék a középpontba, folytatta. Tavaly 446 gyermek született a somogyi vármegyeszékhelyen, és az önkormányzat azon munkálkodik, hogy megteremtse a gyermekvállaláshoz szükséges minél kedvezőbb körülményeket, hiszen ezen múlik a város jövője, említette meg. A kaposvári kivitelezővel épülő új bölcsődét jövő év elején adhatják át.