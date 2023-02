Katolikus anyja hétvégenként misére vitte a belvárosi nagytemplomba. Ha vasárnap apja falujában, a nagyszülőknél ébredt a család a fűtetlen „első szobában”, Isten református hajlékában hallgatta az igét. Egy-egy iskolai szünetben kamaszként is ott feszített ünneplőben, ahol pólyásként keresztelte meg a református lelkész – tehetős família lévén –, 23 keresztszülő karéjában.

Évre év rakódott, de se elsőáldozó, se bérmálkozó nem lett, és konfirmációra sem készítették fel; jóllehet: apai nagyapja református lelkipásztornak szánta, mivel jól tanult, választékosan forgatta a szót, és szónoki vénája is volt, még ha nem is cicerói. A srácban mindez nem okozott kettősséget, sem törést. Vallotta: egy az Isten, és továbbra is mindkét egyház szertartásán részt vett, megtanulva a népénekeket, ellesve a hit alapjait, titkok, csodák után kutakodva. Házasságkötéskor horgonyzott le; kálomistaként fogadott örök hűséget pápista menyasszonyának, és reverzálist adott; írásban ígérte meg: születendő gyermekeiket katolikus hit szerint nevelik. Így is lett, fiaikkal indultak misére, egy idő után elvégezték az Élet a Lélekben szemináriumot. Az apa életgyónást végzett, a küldetési misén lett elsőáldozó. Jól érezte magát katolikuséknál; igaz a református esperes megüzente: ügyesen titkolja, hogy alapjaiban kálomista, ám a férfi nem hasonlítgatott, miben azonos, miben különböző a két vallás. Meggyőződése volt: Isten – mint minden teremtményét – őt is szereti.

Már felnőttek gyerekei, amikor megfogant benne: célszerű lenne mielőbb felvennie a bérmálás szentségét. Míg időponton, helyszínen töprengett, bevillant a püspöki székház modern kápolnájának képe, melynek szentelésén – a pápai nuncius és a püspök mellett – maga is jelen lehetett, s azt gondolta: az egyházmegyés főpásztoron kívül két kedves papbarátjának is meg kell hívnia az ünnepre, kiknek sokat köszönhet a lelkiség terén. Meg a feleségét, ezúttal bérmaanyaként (is). Három telefon, időpont-egyeztetés, és nyár derekán megtörtént a szentségfelvétel. A szertartás előtt a püspök megkérdezte tőle, mi lesz a bérmaneve. Szalézi Szent Ferenc után Ferenc – válaszolta –, aki a hitvallók, a tanítók, az írók, és az újságírók védőszentje. És a halláskárosultaké.

– Ez utóbbiban én is érintett vagyok, jegyezte meg mosolyogva, majd imádkozzon értem is – kérte.

A bérmálandó bólintott, és megkezdődött a szertartás a maga emelkedettségében és intimitásában. A joviális püspök a feleség imáiért is köszönetet mondott, a Szentlélek tüze-heve a kánikula ellenére is érzékelhető volt. Amikor a főpap „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” buzdítás után megkente a szent olajjal a bérmálkozó homlokát, mosolyogva megjegyezte az előtte állónak, kit legalább 20 éve ismert: „Na, most már tegeződhetünk!”

Az égi magasokból e váratlan kijelentés térítette vissza a földre. Az ünnepelt köszönte a bizalmat. Lélekkel betöltekezve, szívében derűvel, vette át az emléklapot – melyet jó esetben kamaszként, nem pedig családosként kap az egyház iránt elkötelezett, Krisztusban nagykorúvá lett személy –, de mindvégig az motoszkált a fejében: soha nem késő. Ráadásul már azt is tudta: Isten ideje nem a mi időnk.