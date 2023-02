– Továbbra is kitartunk az elejétől fogva képviselt 20 százalékos bérkövetelés mellett – mondata érdeklődésünkre Katona László, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (Szaksz) területi elnöke. – Szerintünk az infláció és a magas élelmiszerárak miatt is szükség van ilyen mértékű emelésre. Somogyban 367 autóbusz-vezetője van a cégnek, s rajtuk kívül autószerelőket, karosszéria-lakatosokat és autóvillamossági szakembereket is alkalmaz a vállalat.

Katona László közölte: a munkáltató képviselője a legutóbbi bértárgyaláson 273 ezer forint átlagkereset alatt 15–20,5 százalék között bérfejlesztési javaslatot terjesztett elő, míg 273 ezer forint és 410 ezer forint átlagkeresetnél 10–15 százalékos, 410 ezer és 820 ezer forintos sávban 5–10 százalék közötti, 820 ezer forint átlagkereset felett öt százalékról szólt az előterjesztés. A cégnél minimum ötszázalékos alapbéremelés fejenként havonta nagyjából 41 ezer forint bérnövekedést hozna. A Szaksz azonban nem fogadta el az ajánlatot, ők továbbra is 20 százalékos – fejenként, havonta 80 ezer forintos – bérfejlesztés mellett állnak ki. Katona László kiemelte, hogy mivel nem sikerült végleges megállapodást kötni, így a munkáltató a 2021–2023-ra érvényes ötszázalékos béremelést hajtja végre. – Mely január elsejétől érvényes, azaz a februári fizetésekben már megjelenik, szerintünk azonban szükség van a nagyobb arányú béremelésre mindenkinél, így a járművezetőknél is – hangsúlyozta Katona László.

A Volánbusz érdeklődésünkre azt közölte: az idei évre vonatkozó bértárgyalások még folyamatban vannak, ezért részletekkel később tudnak szolgálni.



Nagy a nyomás a buszsofőrökön, de a leterheltség se kicsi



– Összefoglalva, a társszakszervezetek egyöntetűen személyenként havi 60 ezer forintos béremelés mellett álltak ki, aminek teljesülése esetén készek a módosított bérmegállapodást megkötni a munkáltatóval – közölte honlapján a Szaksz.

Katona László szerint ebben a szakmában nagy a leterheltség, a felelősség és a nyomás. Ha például saját hibás balesetet okoznak, akkor a munkáltató akár átlag 200 ezer forintig kérhet tőlük kártérítést. Somogyban több ilyen eset is volt, előfordult, hogy a sofőr kerítésnek tolatott a busszal, s megsérült a lökhárító, a lámpa vagy a jármű oldalsó része.

Azt is elmondta: a buszvezetők havi alapbére nagyjából bruttó 350 ezer forint, ezen kívül különböző pótlékokra is jogosultak. Fontosnak tartja a szakmai utánpótlás biztosítását Somogyban is, s abban bízik, hogy minél több fiatal választja majd ezt a hivatást régiónkban.