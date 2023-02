„A vélemény: oké. A bántalmazás, ítélkezés, testszégyenítés: nem oké.” Így foglalta össze Grisnik Petra közösségi oldalán a fotózásával kapcsolatos kommentekhez fűződő érzéseit. – Szorosan hozzá tartozik a munkámhoz a fotózás, bár sokáig zavarban voltam, ha fotóztak – mondta a színésznő, aki a kaposvári teátrumban kezdte pályafutását 2008-ban.

– Meg kellett tanulnom, hogy egy idegent annyira közel engedjek magamhoz, hogy megmutathassa, milyennek lát. A fotós olyan képet mutat rólam, ami nekem is új és izgalmas. Büszke vagyok rá, ezért is osztom meg a közösségi oldalamon. Ezeket a fotókat a saját önképembe integrálom, hogy magam is lássam: „ilyen szép” tudok lenni. Fontosnak tartom, hogy az ember el tudja fogadni önmagát. Nálam ez hosszú évekig tartó önismereti folyamat eredménye – mondta lapunknak Grisnik Petra, akit - bár nem gondolnánk róla – gyermekkorában gyakran bántottak a külseje miatt.

– 188 centiméter magas vagyok. Az én korosztályom ezt ufónak hívta. Az ember szeretné, ha egy adott közösséghez tartozhatna, ám a közösségek a hasonlóakból szerveződnek. A szemüvegest, a dagit és a túl magasat kiveti magából. A legnehezebb az volt, hogy a magasságomon nem tudtam változtatni. Az ember ilyen helyzetben elbújik, mert a szégyenérzet azt generálja, hogy eltűnjön. Pedig azt kellene erősíteni, hogy kiálljunk magunkért és szeretetteljesen elmondjuk, hogy mi az, ami bánt és rosszul esik. Ezt kellett volna tennem már hatéves korom óta – mondta Grisnik Petra, aki hangsúlyozta: nem kampányt indított, csak kulturáltan kinyilvánította, mi bántja. A bulvársajtó által provokatívnak talált fotók egyébként egy cikkhez készültek, amelynek témája épp önmagunk elfogadásáról szólt.

– Nagyon örültem nekik, mert támogatólag hatottak az önbizalmamra. A fotós elképesztő vizuális koncepcióval érkezett, jókat beszélgettünk és nevettünk a hat és fél órás fotózás alatt a Duna-parton – avatott be az önmagát immáron teljesen elfogadó színésznő.

Soha nem mond rosszat másokra

Grisnik Petra mára már rájött, hogy sehová nem vezet, ha a bántásra bántással felel, sőt hosszú évek alatt azt is megtanulta, hogy saját magára, illetve saját testére se mondjon rosszat. – Ma már azt sem mondom ki, hogy sajog a derekam... A teste fölött mindenki saját maga rendelkezik. Előfordult már, hogy a színpadon vagy egy filmen többet kellett megmutatnom a testemből, ha a szerep úgy kívánta, ám ezt mindig indokoltan tettem egy biztonságos közegben – mondta a színésznő, akinek posztjához sokan írtak köszönőszavakat. Petra elmondta: a köszönetekből tudta, hogy kikkel esett meg hasonló eset. Néhányan megosztottak vele konkrét történeteket. Kiemelte: ő nem mártír, nem áldozat, csupán egy magánember, aki felvállalja, amit gondol.