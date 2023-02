A helyi vásárlók a legtöbb voksot a Ments-Vár Alapítvány „Együtt, egymásért!” pályázatára adták le, amely a sérült és autizmussal élő fiatalok integrációját támogatja. Az áruházlánc a szavazatok számának függvényében 400, 200, illetve 100 ezer forinttal járul hozzá a pályázatok megvalósításához összesen 2 175 000 forint értékben.

Az „Ön választ, mi segítünk” 12. fordulójában országosan több mint 1,9 millió zsetonnal szavaztak a Tesco vásárlói, a vállalat pedig összesen 42 millió forinttal támogat 173 nyertes projektet, külön is díjazva a Verebély László Vasúttörténeti Egyesület kezdeményezését annak kreativitásáért és innovatív megközelítéséért. Terepasztalon suhanó modellvonatok, csapatjátékok, furmányos rejtvények, interaktív tárlatvezetés. A projekt ideje alatt ezzel várják az iskolai osztályokat és óvodai csoportokat vasúttörténeti állandó kiállításukra. Az egyesület által szervezett program tanítási időben ingyenesen látogatható.

Somogy vármegyében 8 pályázatra voksolhattak a vásárlók január 16. és február 12. között, a legtöbb zsetont pedig a siófoki Tesco Expressz vásárlói dobták be. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, így a Tesco támogatásának köszönhetően például az autizmussal élőkkel kapcsolatos előítéletek eloszlatását célzó program, az önfeledt sportolást támogató innovatív sportszerek vásárlása, valamint helyi és Erdélyből érkező gyermekek számára szervezett kulturális események is megvalósulhatnak a régióban.

„A Tescónál elkötelezettek vagyunk abban, hogy helyi szinten támogatott projekteken keresztül is valódi változást hozzunk azokban a közösségi kérdésekben, melyek fontosak kollégáink és vásárlóink számára. Az Ön választ, mi segítünk eddigi 12 fordulójában a vásárlók több mint 27,6 millió szavazatot adtak le több mint 1700 pályázatra, a közösségek pedig közel 450 millió forint támogatást nyertek kezdeményezéseik kivitelezésére. Büszkék vagyunk rá, hogy az előző fordulóhoz hasonlóan ezúttal is négy különdíjat ítélhettünk oda egyedi és kiemelkedő kezdeményezéseknek” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.

A 12. fordulóban 59 körzetből érkeztek az oktatást, képesség-fejlesztést támogató, egészséges életmódra ösztönző, valamint környezetvédő és -szépítő kezdeményezések kategóriában pályázatok, melyek közül az Effekteam Egyesület független szakértői választották ki azokat, amelyek továbbjutottak a szavazási szakaszba. Körzetenként a legtöbb szavazatot összegyűjtőket 400 ezer, a második legtöbb zsetonnal rendelkezőket 200 ezer, a harmadik helyezetteket 100 ezer forintos támogatással díjazza a Tesco, míg a különdíjasokat pályázatonként további 275 ezer forinttal jutalmazza.

Bővebb információ a programról a nyertes szervezetek listájával a www.tesco.hu/kozosseg oldalon található. Az „Ön választ, mi segítünk” program támogatásából létrejött korábbi projekteket ezen a térképen lehet még megtekinteni.