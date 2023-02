Az utolsó hektárnyi területeken zajlik a metszés Ordacsehi környékén, az idénymunkások többsége pedig már a vesszőket kötözi.

– Itt tanítottak meg a szőlészeti munkákra. Két–három vesszőt hagyunk a tőkén és ezeket kötözzük meg dróttal – mondta el a pusztaszentgyörgyi Horváth Tamás, aki egy éve dolgozik idénymunkásként. Rajta kívül naponta legalább húszan metszenek, kötöznek Ordacsehiben.

– November 14-én kezdtünk; busszal hozzuk a dolgozókat Osztopánból, Lengyeltótiból, Somogyvárról – mondta el Orsós György brigádvezető. A munka szakértelmet igényel, hiszen termést kell produkálni, ezért a metszésre, kötözésre meg is tanítják a fiatalokat, az új munkásokat.

– Egy hároméves Irsai Olivér-ültetvényben vagyunk, ahol a hajtások lekötése zajlik, már novemberben megkezdődött a metszés, hogy végezzünk tavaszra a 150 hektárnyi ültetvénnyel – mondta el Tavaszi József, a Balaton Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója. Rövid csapos metszést alkalmaznak, először egy előmetsző gép dolgozik, aztán kézzel a végső hajtásokat, rügyszámokat állítják be. – Így sokkal gyorsabban tudnak haladni. Nem könnyű munkaerőt se találni, szerencsére nekünk régi jól bevált brigádjaink vannak – tette hozzá Tavaszi József.

Az enyhe téli időjárás kedvezett a munkálatoknak.

– Januárban sok eső esett, de a szőlőültetvényeken és a szántóföldeken is tudunk dolgozni, nincs sár, például tegnap végeztünk a repcében a rovarkezeléssel, korábban ez eszünk be se jutott volna – mondta el Tavaszi József. Fontosnak tartják, hogy fiatalítsák ültetvényüket. Tavaly 18, előtte évben 16 hektárnyit telepítettek.

– Három év múlva szüretelhető mennyiség lesz rajta. A fehér fajták irányába indultunk el, azt látjuk, hogy az illatos, könnyed borokat kedvelik főként a fiatalok – emelte ki a vezérigazgató. Az idén beérett szőlőt már helyben fogják feldolgozni Ordacsehiben. – Vannak nagyobb borászatok a vásárlóink között, akik több száz kilométerre működnek tőlünk és a szőlőről mindenki tudja, hogy a leszedését követően minél hamarabb fel kell dolgozni, annál jobban megmaradnak a savharmóniák és illatok – mondta el Tavaszi József. Így nem csak szőlőt, hanem mustot és bort is tudnak értékesíteni. – A borfeldolgozó csaknem egymilliárd forintos beruházás, ennek fele állami támogatás, a technológia teljes mértékben itt van nálunk, most készül a csarnok épülete – mutatta a munkálatokat Tavaszi József.

A tartályok közül 50 ezer literes a legnagyobb, a feldolgozó az őszre elkészülhet

Egyelőre a váza áll a hatalmas borfeldolgozónak, az óriási, több tízezer literes tartályok már megérkeztek. A balatonboglári borvidék azon kevés magyarországi borvidékek egyike, ahonnan a megtermelt érték jelentős része, 80 százaléka szőlőként távozik. – Aki csak szőlőt szeretne értékesíteni a jövőben, annak óriási gondjai lesznek, a beruházás eredményeként képessé válnunk bor vagy hűtött, szűrt must előállításra, amelyet nagyobb távolságokra, akár külföldre is szállíthatnak értékesítésre – emelte ki Tavaszi József. A vetőmag-előállítással is foglalkozó vállalat 200 hektár saját szőlőültetvénye mellett 100 hektár integrált területet kezel, ahonnan egy szüreti időszakban 300–350 kamionnyi szőlőt szednek le és szállítanak el. A borászati üzemet a tervek szerint tizenkét órában fogják üzemeltetni és 200–250 tonna szőlőt tudnak majd feldolgozni.