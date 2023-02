Folyamatosan, szinte egész évben ropognak a vadászfegyverek Tapsonyban és környékén. Jelenleg vaddisznóra vadászhatnak azok, akik megvásárolják a vadászati csomagot. Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke megkeresésünkre elmondta, korábban jóval több külföldi fordult meg náluk, manapság azonban egyenlő arányban érkeznek magyarok és osztrákok.

A társaság mindent megtesz azért, hogy vonzóvá tegye a területet. Hetente kétszer, hétfőn és szerdán kukoricával töltik fel a szórókat, hogy minél több vaddisznót odacsaljanak a magaslesek közelébe. Ehhez évente 60 tonna szemes és 30 tonna csöves kukoricát használnak el. – Szükségünk van vendégvadászokra, mert a vadászati díjuk az éves költségvetésünk 30 százalékát teszi ki – hangsúlyozta Meiszterics János. – A többi pénzt az eladott vadhús árából és a tagdíjakból szedjük be – mondta a vadásztársaság elnöke. Meiszterics János arról is beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt még meggyűlt a bajuk a sakálokkal, manapság azonban már kordában tudják tartani a populációt, évente 70–80 példányt lőnek ki belőlük.

A Szentbalázs környéki erdőkbe is gyakran érkeznek vendégvadászok. Sárhegyi Ottó, a Surján-Kapos Völgye Vadásztársaság elnöke lapunknak elmondta, legutóbb január végén voltak német vendégeik, akik vaddisznó-hajtóvadászaton vettek részt. Már foglalásaik is vannak a következő hónapokra. Április 14-én érkeznek vendégeik, akik másnap őzbakra vadásznak majd. Sárhegyi Ottó kiemelte, a társaságuk éves költségvetése 45 millió forint. Ebből 15–17 millió a vendégvadásztatásból folyik be és az eladott hús árából is mintegy 6 milliós a bevételük. Az éves kilövési tervet – a vaddisznó kivételével – teljesíteni tudják. A társaság elnöke hangsúlyozta, szükségük lenne fiatal vadászokra is, mert idősödik a közösségük. Többen közelebb vannak a hatvanhoz, mint az ötvenhez.

A Kaszó Zrt. vadászterületein szeptember óta mintegy 300 vendégvadász fordult meg. Többségük német nyelvterületről érkezett, de skandinávok, angolok és olaszok is megfordultak Somogyban. Galamb Gábor, a társaság vezérigazgatója megkeresésünkre elmondta, nagy érdeklődés van a vadászat iránt, a forgalmuk visszaállt a járvány előtti időszakra. Még az őszi vadászati szezonban több olyan gímbikát is elejtettek, amelyeknek a trófeatömege meghaladta a 10 kilót. Galamb Gábor azt is elmondta, vadászterületeiken jelentős problémát okoznak a sakálok. A legnagyobbat az őzállományban, de a dámszarvast, a vaddisznót és gímszarvasokat sem kímélik. A sakálok az ellési időszakban kifejezetten vadásznak az esetlen gím-, dám és szarvasborjakra és az elkóborló őzgidákra.

Fotó: Lang Róbert

Az USA-ból is jöttek



A Sefag Zrt. által kezelt vadászterületekre is már annyi vendégvadász érkezett, mint a koronavírus-járvány előtti években. A társaság adatai szerint szeptembertől mostanáig 1100 vadászvendég fordult meg náluk. Német, osztrák, holland, dán, francia, olasz, svájci, szlovák és román nimródok érkeztek, de az Egyesült Államokból is utaztak hozzájuk. A belföldi vadászvendégek létszáma is jelentős, akik főleg az őszi-téli tarvad- és vaddisznóvadászatokra jelentkeznek.