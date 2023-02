Vászon pelenkabetét, és azon egy nejlonzacskóhoz hasonlító külső borítás. Anyáink és nagyanyáink emlékezetében még ez a „csoda” elevenedik fel, ha a mosható pelenkáról esik szó. Napjainkban azonban teljesen másképpen néz ki a „mosipelus”. Számtalan színben, különböző méretben vásárolják az anyukák, akik nem a nehézségeket, hanem a gyerekek javát látják a mosható pelenkák modern változataiban.

– Amikor anyukám megtudta, hogy eldobható helyett mosható pelenkát fogunk használni a kislányomnál, elég furcsán nézett rám. A férjem is azt várta, hogy meddig tart a kezdeti lelkesedésem, ám a pénzspórolási lehetőséget is meglátta benne – mondta Szakné Vágner Nikoletta. A fiatal édesanya egy már bevált készletet vett meg egy másik anyukától.

– Először az jutott eszembe, hogy mi lesz, ha mégsem válik be és ennyit belefektettem, ám nem csalódtam – mondta a másfél éves Janka anyukája, aki azt is elárulta, hogy egy kezdő szettet 50 ezer forintból ki lehet hozni. A beszerzett darabok többsége együtt nő a gyerekkel, hiszen a rajtuk található patentek és kapcsok lehetőséget nyújtanak a méretváltásra négy hónapos kortól akár az első évig, vagy még tovább. Németh Kamilla évekkel ezelőtt, kisfia érzékeny bőre miatt váltotta le az eldobható pelenkát.

– Fél éves volt, amikor kipróbáltuk az állandóan bepirosodott bőre és a kiütések miatt. Bevált, eltűntek. A mosható pelenka bizonyítottan másfél fokkal alacsonyabb hőmérsékletet biztosít a gyermekeknek. Azt vettem észre, hogy most sokkal népszerűbbek a mosható pelenkák a tudatosok körében, mint néhány évvel ezelőtt – mutatta készletét az édesanya, aki kislányára, a 14 hónapos Zillére is mosható pelenkát ad. Kamilla szerint ezeket a „csomagokat” sem bonyolultabb kezelni, mint az eldobható változatot.

– Egy zárható tetejű vödörben gyűjtöm össze a mosásra váró darabokat és teszem a mosógépbe. Ismerek olyat, akinek külön pelenkamosó rituáléja van. Teafaolajat tesz a pelenkák közé, előáztat. Egyre több gyermekintézményben is elfogadják már, ha valaki mosható pelenkát használ. Ugyanúgy kicserélik, mint az eldobhatót, majd az anyuka egy vödörben hazaviszi kimosni a nap végén – mondta az édesanya. Húsz mosható pelenka már kiszolgál egy kisgyereket. Ha naponta tízet használ, kétnaponta mosva, bőven elegendő. A hétfő délelőtti programra Kamilla hozott is egy nagy szatyorral a különböző méretű, mintázatú és típusú pelenkákból, hogy a Kaposbaba Fejlesztőházban az anyukák kiválasszák és hazavigyék azokat, amelyeket szívesen felpróbálnának a babákra.

Megtanulta a pelenkavarrást, aztán vállalkozást épített

Míg a koronavírus-járvány sokakat a maszkvarrás rejtelmeibe vezetett be, addig Németh Kamilla a pelenkavarrás tudományát sajátította el. Még a Covid előtt tette fel magának a kérdést: miért is ne varrhatná meg a mosható pelenkát gyermekének? A nulláról építette fel a vállalkozását, amelynek első lépéseként vásárolt egy varrógépet magának. Ma már ő is készít mosható pelenkákat, saját márkát teremtett. A mosható pelenkákon kívül létezik más alternatíva is, amely jelenleg hódít az anyukák között. Reichardt Jázmin nagyobbik kisfia egészen pici volt, amikor az első mosható pelenkát kipróbálták.

– Éjszakánként tettem rá először. Nagyon szerettük.

A foglalkozáson elhangzott, van lehetőség arra is, hogy a babákat egészen újszülött kortól bilire szoktassuk – mutatott Reichardt Jázmin egy ölbe vehető edénykét, amelyre a kisbabát rá lehet ültetni, miközben megtámasztjuk.