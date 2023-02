Rendszerezik az avar leleteket

A kaposvári üveggyári ásatás gazdag leleteit is most rendszerezik. Az üveggyár építési területén az egyik legnagyobb avar kori vasműves telepét tárták fel, ahol a korabeli vasolvasztó kohókat is sikerült rekonstruálni. A régészek a terepmunka után egy kiállításra készülnek, ahol bemutatják az eredményeiket, de ennek időpontját sem határozták még meg.