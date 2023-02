– Kétféle ember létezik – kezdte előadását. – Az egyiket egyáltalán nem érdekli az intelligencia, a másiknak viszont rendkívül fontos, még méri is – mondta Szabó Gábor, aki szerint az intelligencia nemcsak a problémamegoldó képességünket, hanem a problémafelvető képességünket is jelenti. Az előadó szerint mindenki intelligens lehet egy adott témában. Abban, amelyben maga is jól mozog.

– Egy vezető számára veszélyes, ha az alkalmazottaknak nincs teendőjük, mert amikor unatkoznak, biztosan ki fognak találni valami megoldásra váró problémát – folytatta. – A gyerekek úgyszintén hajlamosak rá, de leginkább a nyugdíjasoknál csúcsosodik ki ez a képesség – mosolygott Szabó Gábor, aki a tudást, vagyis a cselekvőképességet is kiemelte, mint a problémamegoldás kulcsát.

– Az iskolában megtanítanak olvasni, írni, számolni, de innentől kezdve mi az, ami növeli a cselekvőképességet? – tette fel a kérdést. – Hiába teszik ki a pedagógusok a lelküket, ha az oktatási rendszer nem a gyakorlati tudás megszerzésére összpontosít. Szabó Gábor szerint mindent meg lehet oldani, ha megfigyelünk. – A megfigyelési képességünk a konfrontálódási képességünktől függ – hangsúlyozta. – Ez alatt nem a konfliktust értjük jelen esetben, hanem azt a képességet, hogy kényelmesen, meghátrálás és kitérés nélkül szembe tudunk-e nézni valamivel. Például autóbaleset után vissza mer-e ülni valaki a volán mögé.

Szabó Gábor arra is rávilágított, hogy szerinte senki sem buta, mert valamihez mindenki ért, vagyis valamiben mindannyian tehetségesek lehetünk, ha a konfrontálódási hajlandóságunkat kellőképpen fejlesztjük.