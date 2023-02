Boldizsár Balázs, a kaposvári Boldingatlan Kft. ügyvezetője azt mondta: azok a teremgarázsok, beállók, amelyek két-három éve még 2,5–3 millió forintba kerültek, az utóbbi időszakban akár duplájára drágultak. Tavaly az Irányi Dániel, a gróf Apponyi és a Kisfaludy utcában is eladtak garázst. A belvárosi építmények továbbra is kelendőek és tartják az árukat, keresleti piac jellemzi a szegmenst.

– Jelenleg nyolc teremgarázs, illetve beálló szerepel a kínálatunkban – mondta Ház Gergely, az egyik kaposvári ingatlaniroda vezetője. – Az áruk 3,8–4,5 millió forint között változik, s valamennyi a belvárosban található. Tavaly nagyjából 5–8 százalékos drágulás történt, a garázsok ára az utóbbi hónapokban stagnál, s egyelőre nem tudni, hogy az inflációs hatások mennyire befolyásolják a folyamatot. Elképzelhető, hogy később további árnövekedés következik be.

Oláh Miklós, egy másik ingatlanos iroda ügyvezetője szerint Kaposváron az egyik legfelkapottabb rész a Kontrássy, a Zárda és az Irányi Dániel utca. Aki a belvárosban meghirdet egy garázst, kedvező esetben akár néhány nap alatt is eladhatja. A teremgarázs jó befektetés lehet, mivel könnyű a bérbeadás, s havonta nagyjából 20–25 ezer forint bevétel is elérhető. Ráadásul nincs nagy rezsiköltség, s a lakásokkal ellentétben a garázst nem tudják lelakni.

Az Otthon Centrum legfrissebb összegzéséből kiderült: országos összevetésben a garázsok ára tavaly 26,7 százalékkal nőtt az előző évi adatokhoz képest, így az átlagár 6,3 millió forintra emelkedett. Azt is közölték: a garázsok a legtöbb megyei jogú városban 4–6 millió forint között keltek el tavaly. Az új garázsok ára esetenként ennél is magasabb, például Siófokon, ahol sok új építésű projekthez kapcsolódó garázs talált gazdára. A Balaton-parti városban az átlagár elérte a 7,4 millió forintot, ami egyben országos árrekord is.



Tizenöt százalékkal nőtt a kereslet

– A parkolók iránti kereslet 2022-ben 15 százalékkal nőtt 2021-hez viszonyítva, ami nyilvánvalóan fűti a garázspiacot – tájékoztatott az Otthon Centrum. Az árak emelkedésében a gépjárműparkolási és tárolási igények mellett közrejátszhatott az is, hogy a magas infláció miatt megtakarításaik értékvesztését féltők közül azok, akik nem tudnak lakóingatlant vásárolni, a kisebb összegből megvehető garázsok iránt érdeklődnek. Debrecenben tavaly átlagosan négymillió forintot ért egy garázs, míg Miskolcon és Szekszárdon 4,5 millió, Tatabányán hatmillió forint volt az átlagérték.