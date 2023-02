Nagyszabású, egész éves toborzókampány kezdődött a napokban. A kampány kezdete alkalmából rendezett sajtótájékoztatón Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a Magyar Honvédségnek jól kiképzett, feladatukat ismerő, megfelelően felszerelt, elszánt, magas morálú, magabiztos, fizikailag is fitt, nyelveket beszélő magyar fiatalokra van szüksége.

– Somogyból januárban és februárban már 17-en vonultak be az Egységes Alapkiképzési Programra – derült ki a kaposvári 18. Hadkiegészítő és Toborzóiroda tájékoztatójából. A program minden hónapban helyben indul, s a kaposvári kiképzés alatt a résztvevőknek biztosítják a szállást.

Az Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezők legközelebb március 13-án vonulnak be Kaposváron. Magyar állampolgárság, betöltött 18. életév, büntetlen előélet, legalább nyolc általános iskolai végzettség, s háziorvosi és pszichológiai vizsgálatok: az érdeklődőkkel szemben ezek az elvárások. A szerződés hat hónapra szól, három hónap próbaidővel, s a jogviszony egyszer fél évvel meghosszabbítható, s bármikor felmondható. A Hadkiegészítő és Toborzóiroda azt is közölte, hogy a katona az önkéntes szolgálat alatt vagy lejártával más szolgálati forma, így a szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálatok mellett is dönthet.

Alapvetően a lakhelyhez legközelebbi katonai alakulatnál zajlik majd a kiképzés, napi nyolc órában két ciklus bontva. A legelső időszakban az alap-, illetve és lövészkiképzést hajtják végre. Az Acélkocka altisztképzésre idén május végéig lehet jelentkezni.