Szombaton tartják a szezonnyitót, a veteránjármű tulajdonosok is részt vesznek a balatonboglári és balatonlellei farsangi autósfelvonuláson. Ifj. Somogyvári János, az egyesület elnöke azt mondta: kaposvári tanácskozásukon elfogadták a 2023-as programtervüket is. A hagyományos kaposvári Technik-Pikniket március 26-án rendezik meg, s az idén több túrát szerveznek, melynek során Somogy nevezetességeit látogatják meg közösen. A Balaton parton kívül áprilisban a régióban található kastélyokat is felkeresik. Az elnök kiemelte: céljuk, hogy minél többen megismerjék a helyi értékeket. Az egyesület legfiatalabb tagja 21, a legidősebb 81 éves, s folyamatosan várják a jelentkezőket.