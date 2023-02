Ahogy közeledik a jeles nap, intenzíven kísért a hátunk mögött hagyott félmúlt, felnőttlétünk boldog ritmussal induló szonátája. Lüktet a múlt. Andalítóan édes muzsikára vágyunk, de olykor disszonáns zene tör fel bennünk. Olyan, mint amilyen az élet, amiről akkortájt keveset tudtunk. Sejtéseink lázas lázadássá vadultak, majd lehullott szemünkről a ködfátyol. Kijózanodtunk.

„Álmodtam egy világot magamnak, / itt állok a kapui előtt” – harsog a fülemben, majd elegáns-finoman: „Belőlem valaki útra vált, / útra a jobbik részem. / Kiment belőlem, itt hagyott, / csak úgy észrevétlen…” Aztán próbáltam visszaszerezni, megőrizni mindent, mi romolhatatlan. A mélyre nyúló családi gyökerek tartását, lelki immunerősítőként; ősök intelmét, féltő aggódását, néhány tanáregyéniség példáját.

Középfokon is akadtak, akik nem tantárgyat oktattak, hanem embert neveltek. Hinni akarom: ma is léteznek óriások, kiknek válláról messzire ellátni, s talán nem maradnak továbbra is a nemzet napszámosai. Akikre kamaszként felnéztünk, évtizedek múltán is emlegetjük őket. A tőlük kapott jót, a személyiségünk részévé lett mintát, amelyből – közvetve – gyerekeink is profitálhattak.

Mi is kamaszok voltunk a javából, amikor kémiaórán a molekulákról elmélkedve Szántó tanár úr azt mondta: képzeljék el, hogy itt is van egy kupac kopasz kukac, meg itt is van egy kupac… S ekkor az első padban ülő osztálytársunk hirtelen felnyerített. Aztán az egész osztály csatlakozott hozzá. A tanévben ekkor mosolyintotta el magát először kissé Szántó tanár úr, akit inkább a szigorúság jellemzett, mintsem a derű. Ráadásul megkérdezte az először felnevető Évától: „Miért, maga még nem látott kopasz kukacot? Én erről sajnos nem tehetek!” Na, ekkor vége lett mindennek, szinte megsemmisültünk az abbahagyhatatlan röhögéstől az osztályban.

Egy balatoni este emléke is felidéződik. A szálloda platzán élő zene szólt, a hangulat is a tetőfokán – utolsó évesekként, almaszedés helyett többnapos ősz eleji kirándulást szerveztünk Földváron –, amikor Pálfi tanár úr igencsak lelkesen táncolt egyik kedves tanítványával, Gabival, és egy óvatlan pillanatban mindketten beestek a nagydob alá. Szerencsére nem történt baj, ám egyik társunkkal igen, állítólag éjszaka megjárta az ügyeletet. Másnap reggel futótűzként terjedt a hír: a fitymafékével akadt gondja, de már jobban van…

Röpke szerelmek szövődtek; egyik osztálytársnőnk csak azért nem feküdt le az arab sráccal, mert félt a nemi betegségtől. A másik krokodilkönnyeket hullatva búcsúzott angliai fiújától…

Szorgosan fűzöm tovább a jegyzetlapokat – ízlelgetve Grecsó igazát: „A humor a jelenlét és az ego első csípős fűszere.” Miközben töprengve rostálom egybe önállósodásom előhívásra érdemes „felvételeit”, évtizedeket repülök vissza az időben. Magukhoz ölelnek a képek, visszafiatalodom. A félmúlt felerősödő szonátáját hallgatom, szerelmesen.