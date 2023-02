– A katonaság javasolta, hogy egy külvárosi részen működjünk. Itt egy idős hölgy és a családja adott nekünk helyet a házánál. A csapat egy része a kamionban alszik, mi pedig a szabad ég alatt, háló­zsákokban, tábori kályha mellett – mesélte Szanyi-Karl Attila, az Ételt az Életért Alapítvány elnöke.

A segítők reggel hatkor fognak hozzá az aznapi kilenc órai ételosztás fogásának, ilyenkor általában könnyedebb levest készítenek a helyieknek. Majd egy zöldséges főétel következik. A Krisna-hívők babból, bulgurból, cukkiniből és paradicsomból is főznek a helyieknek, de készült már magyaros fogás is a tábori konyhán és nagy sikere volt a tipikus indiai ételnek, a sabjinak is. Főételnek olyan fogásokat készítenek, amelyek a török kultúra számára sem idegenek. Kedden például zöldséges bulgur készült a tábori konyhán.



– Mindig az a visszajelzés, hogy nagyon ízlett az étel és főzzünk többet. Az ételek mellé olívabogyót, fetasajtot és előre csomagolt zsemlét osztunk – mondta Szanyi-Karl Attila, aki szinte nem is gondolkodott azon, hogy elinduljon-e segíteni Törökországba.

– Szerdán délután hívtak fel, hogy másnap kellene indulni. Ez azért elég szűk határidő volt egy csapatot összeszervezni, nem is volt igazán időnk arra, hogy átgondoljuk, mi fog történni, vagy mi történhet velünk itt kint. Nekem az járt a fejemben, hogy jó lehetőségem nyílik segíteni ezeknek az embereknek, akik gyakorlatilag egy szempillantás alatt veszítették el mindenüket – mondta érdeklődésünkre.

– Miközben telefonon beszélünk, egy olyan ház udvarán állok, ahol a tető komolyan megsérült. Üresen áll, de a mellette lévő épületbe visszatértek a lakók, azt nem érte olyan súlyos kár – festette le aktuális helyzetét Szanyi-Karl Attila.

– Ahol éjszakázunk, onnan a lakók a melléképületbe költöztek át a lakóházból, mert ott is jelentősek a károk. Ahogy jöttünk be a városba, láttuk az összedőlt társasházakat, az borzalmas látvány volt. A helyiek mutattak képeket, milyen volt azelőtt a város, borzasztó a pusztítás. Antakyában volt öt múzeum, ebből három a földrengésben teljesen megsemmisült. Nagyon szomorú ez és az a borzasztó, hogy a helyiek nem tudják, hogyan élnek majd ezután. Rengeteg törmelék, rom van a városokban, ezek eltakarításához évek kellenek.



Átértékelődik az ember világképe, felütötte a fejét a kolera



A helyiek végtelen nyugodtsággal próbálnak alkalmazkodni a hirtelen megváltozott élethelyzetükhöz. Azt mesélték nekik az antakyaiak, hogy néhány perc alatt történt az egész katasztrófa. Sokan elveszítették otthonukat, családtagjaikat, barátaikat. – Nagyon átértékelődik az ember világképe, amikor ilyen helyzetbe kerül. Végiggondolja, hogy mi az, ami valóban értékes az életben – mondta Szanyi-Karl Attila. Hozzátette: számára a legnagyobb lemondás a fürdés volt, négy napig ugyanis nem volt erre lehetőségük, pedig Krisna-tudatúként naponta többször is tisztálkodnak.

– A napokban arról kaptunk hírt, hogy a belső kerületekben, ahol sátortáborok vannak, felütötte fejét a kolera – mondta a csoport vezetője. Így már mi sem használjuk az itteni vizet, hanem azzal főzünk, amit magunkkal hoztunk, mondta az alapítvány elnöke. Hazaindulásukat szombatra tervezik.