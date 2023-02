-A lemondás tudomásul vételére és az új ügyvezető kinevezésére vonatkozó javaslatomat napokon belül a képviselő-testület rendkívüli, zárt ülése elé viszem, hisz a cég zökkenőmentes működésének folytatásához elengedhetetlen mielőbb új, első számú vezetőről gondoskodnunk.- írta közleményében Siófok polgármestere. A januári képviselő-testületi ülésen is volt már róla szó. Ahol elhangzott, hogy 50 millió forintos folyószámlahitelkeret-emeléssel (az önkormányzat kezességvállalása mellett) tudták megőrizni januárban a fizetőképességünket – mondta Várkonyi Csaba, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője, amikor tájékoztatta a képviselőket az önkormányzati tulajdonú társaság pénzügyi helyzetéről.

Az ügyvezető számítása szerint 100 millió körüli működési támogatásra lehet még szükség ahhoz, hogy eljussanak a már bevételt is hozó nyári szezonig. Az önkormányzati tagi kölcsön és a bankhitel „elszabadult” kamatterhei is nehezítik a társaság gazdálkodását, s miközben a Galerius fürdő fenntartási költsége bezártan is nettó 44 millió forint volt tavaly, a kft. a tulajdonos önkormányzat felé minden kötelezettségét kifizette (osztalék, kamat, a Petőfi sétány teraszbérleti díjai). Várkonyi Csaba úgy összegzett: -A pénzügyi helyzetünk kritikus, hitelből finanszírozzuk a hiteltörlesztést. A 46 dolgozót alkalmazó Balaton-parti Kft. beszámolóját a képviselő-testület 8 igen szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el, s arról is döntés született, hogy elvégezteti a város a kft. működésének teljes körű átvilágítását egy erre szakosodott auditáló céggel.

Dr. Lengyel Róbert polgármester nemrég arról is tájékoztatta a nyilvánosságot: belső vizsgálatot rendelt el a cégnél, melynek a célja a kft. felügyelő bizottsága által jelzett összeférhetetlenségi gyanúk tisztázása. Közben az Állami Számvevőszék is kért iratanyagot a Balaton-parti Kft. 2019-2022-es időszaki gazdálkodásával összefüggésben.

forrás: siofok.hu