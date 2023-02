A hétvége egyiklegnagyobb helyreállítása Háromházánál van ahol fél kilométeres középfeszültségű hálózatot építenek újra, mert 6 oszlopközben leszakította a szélvihar a vezetéket. Itt mindösszesen egy fogyasztó érintett, a munkát pedig a nagyon rossz terep körülmények is nehezítik – mindezek ellenére nap végére itt is helyre fog állni az áramszolgáltatás- áll az E.ON Hungária Zrt közleményében. Annak ellenére, hogy a középfeszültségű hálózaton hétfő délutánra minden lakossági ügyfélnek az áramellátása biztosított, az E.ON szakemberei 15 vonalon még jelentős javítási munkákat végeznek a következő napokban is, hogy a hálózatot teljesen helyreállítsák mert előfordulnak olyan hibák is, amelyek még fennállnak, de áramszünetet nem okoznak, mert az áramszolgáltatás mielőbbi visszaállítása érdekében átterhelésekkel, kiszakaszolásokkal biztosítható volt az érintettek áramellátása. A kisfeszültségű hibajavítások, jellemzően egyes utcákat érintő szakaszhibák és lakossági ügyfeleket érintő egyedi hibák megoldása vasárnap óta nagy erőkkel folyik, több száz bejelentést kaptak.

Fotós: EON

A hétfői hibaelhárításban leginkább érintett terület Kaposvár, a városban közel 70 utcában van egyedi fogyasztói érintettség. Kivétel ez alól a Bartók Béla utca és a Cseresznye utca, mert itt a leszakadt vezetékek miatt a teljes hálózatot újra kell építeniük. Hétfő nap végére terveik szerint mind a 70 kaposvári hibahelyen végezni fognak az eddigi bejelentett kisfeszültségű hibák javításával.

A viharkárok okozta végleges javításhoz előre tervezett áramszünetekkel járó munkákra is szükség van a hétfői napon, erről írásban előzetes tájékoztatást küldtünk a helyi önkormányzatnak. Karádon dolgozunk egy transzformátorkörzetben ilyen tervezett áramszünet mellett megvalósuló helyreállítási munkán, ezt is hétfőn nap végére befejezzük.

A közleményben a javítások sorrendjére is kitérnek, ilyen például üzemzavarban érintett ügyfelek száma határozza meg. A középfeszültségű hálózaton keletkezett hibák felszámolásával kezdtek, egy-egy ilyen hiba ezres nagyságrendű ügyfelet is érinthet, majd haladnakk a kisfeszültségű hálózaton keletkezett sérülések felszámolásával. Ezen belül is a szakasz vagy csoportos hibákkal folytatják és csak ezután az egy ügyfelet érintő hibák következnek. Amikor ügyfeleink áramellátása mindenütt biztosított, kezdődik meg a közvilágítási hibák javítása.