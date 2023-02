Tizenkét szelet parizert kérek! – hangzott fel a határozott, jól kiszámított, előre megfontolt kérés a csemegepult előtt a kaposvári nagyáruházban. A vevő egy fiatal srác volt, lecövekelt a felvágottaknál. Az arca rezzenéstelen volt, a tekintete mereven az ár kijelzőjére tapadt. Az eladónő türelmesen számolt, a többi vevő megértően várt, mert látszott rajtuk, hogy közülük senki sem egy oligarcha. Ha tizenkét szeletre jut pénz, hát tizenkét szeletre jut. Mást is be kell osztani, nemcsak a parizert, ült ki az arcukra a felismerés. Egyszer még ezt megköszönjük. Megköszönjük a háború kirobbantóinak, a gazdasági ellenségeskedés életben tartóinak, az ár­drágítóknak. Hogy mit is pontosan? Mindjárt elmondom.

Olvasom a tudományos hírekben, hogy bizonyítható összefüggést fedeztek fel a hosszú élet és a kevés étkezés között, a gyakori anyagcsere a sejtek öregedéséhez vezet. Tehát ha kevesebbet étkezünk, akkor tovább élünk, ezt állatkísérletekkel már sikerült bizonyítani. A kutatók szerint azonban az a probléma, hogyan vegyük rá az embereket a mértékletes étkezésre, hogyan győzzük le az ösztöneink diktálta falánkságot.

Jelentem, ez már nem probléma, segített az infláció. S ezt végül is megköszönhetjük majd százévesen, az öregotthonban ünnepelve a kerek szülinapot, papírcsákóval a fejünkön és tortát csipegetve. Köszönjük, mert nélkületek előbb-utóbb halálra zabáltuk volna magunkat.

Hát nem jobb így nekünk?



Mást is be kell osztani, nem csak a parizert.