1253 párlatminta érkezett a 11. Porrogi Pálinkaversenyre. Madarász Zoltán, főszervező, a település polgármestere elmondta: 116 településről 179 fő nevezett, érkeztek minták az ország minden pontjáról, sőt még határainkon túlról is. - Porrog apró falu Dél- Somogyban, sokan még a somogyiak közül sem hallottak felőle néhány évvel ezelőtt, de a jól szervezett pálinkaversenyük vitathatatlanul felhelyezte őket a térképre, országszerte ismertté váltak – mondta el Gyenesei István, a verseny igazgatója. Hozzátette: a hét végén tizenegyedik alkalommal megrendezett párlatmustrájuk a versenytételek számát tekintve a második legnagyobb az országban. Ez évben 1253 pálinkát kóstolhatott meg és minősített másfél nap alatt 26 kiváló, országos, sőt nemzetközi tekintélyű bíró szakértő. - A párlatok minősége előtt is kalapot lehet emelni, megállja az összehasonlítást bármelyik hazai versennyel és nem mellesleg azzal is büszkélkedhet a település, hogy a magánfőzött és bérfőzetett (kereskedelmiek nélküli) pálinkák számát tekintve ma az országban a legelsők – emelte ki Gyenesei István. A tervek szerint az ünnepélyes díjátadót március 4-én rendezik.