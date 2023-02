A Sefag Zrt. is részt vett a 29. Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállításon (FeHoVa) Budapesten, s szombaton 20 kaposvári, szentbalázsi, somogysárdi és lengyeltóti diák is elutazhatott a rendezvényre a megyei horgászszövetség támogatásával. A négynapos találkozón trófeabemutatók, óriás akvárium, halfelismerő és horogkötő játék is várta a somogyiakat.