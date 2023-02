A Shanghai Automotive Industry Corporation jó érzékkel döntött úgy, hogy nem ad kínai nevet termékének. Sőt ennél is tovább mentek. Egy olyan patinás, jól csengő márkanevet vásároltak meg az autóhoz, amitől az európaiak is kellemes érzéseket társítanak bármelyik modelljükhöz. Az ötlet nem új, az egykor virágzó brit autógyártás hamvait, egykor dicső pillanatokat is megélt márkáit az autóipar úgy kapkodta szét, mint Floki a lábtörlőt. Azért, hogy aztán egy új eszme indikátorai legyenek, emelve fényét bárminek, melyhez illesztik a régen volt ragyogás egy-egy szimbólumát. Az MG esetében is erről van szó, de látni fogjuk, hogy itt legalább tényleg értelemmel tölti meg a nevet a gyártó. Sajnos az MG egykori modell-elnevezési rendszerét is megtartotta a SAIC, így lett legújabb tesztünk alanyának is fantáziadúsan és sokat sejtetően EHS a neve. Köztünk legyen mondva, az autó sokkal jobb a nevénél, ennyit előre elárulhatok.

MG EHS Plug-In Hybrid

Ha az MG ZS a kínai gyár térdelőrajtja, akkor egészen biztos, hogy az EHS a szárnyalása és vágtája. Minden benne van, amit az autógyár csak beletehet egy ilyen autóba, és mindent tud is, amit ebben a szegmensben az autótól csak elvárhatunk. A ZS-ben muszájból alkalmazott kompromisszumoknak itt már nyoma sincs, pedig több helyen látszik, hogy egy tőről fakadnak. Az EHS-nél alkalmazott Plug-In Hybrid technológia pedig alaposan lerombolta azt a nézetemet is, hogy ez csupán egy átmenet a benzingőzből a tisztán amperkergetésbe. Mert olyan összhangot tudott felmutatni a két motor a teszt során, hogy most már inkább megoldásként gondolok a hybrid technológiára, sem mint a átmenetként.