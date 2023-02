A legtöbben a saját, bevált receptjüket követik, míg mások a megérzéseikre hagyatkoznak a tészta kikeverése során. De vajon mi az isteni palacsinta titka és hogyan lehet elkerülni, hogy a tűzhelyünk és a konyhánk bánja a sütést? A Palacsinta világnapja alkalmából a Gorenje szakértői összegyűjtöttek néhány tippet, amely garantáltan segít nekünk a tökéletes palacsinta elkészítésében, miközben a konyhánk tisztaságára is ügyelünk.

Talán kevesen tudják, de a Palacsinta világnapja mindig a húsvét előtti 47. napra, húshagyó keddre esik, amely egyben a farsangi időszak végét és a negyven napos böjt kezdetét is jelenti. A palacsinta a világ minden részén ismert és olyan sokféle változata van, hogy felsorolni is nehéz lenne. Története egészen a Római Birodalomig nyúlik vissza, ahol inkább egy lepényszerű tésztára hasonlított. Az elmúlt évezredekben ugyan nem változott lényegesen a palacsinta alapkoncepciója, mégis olyan sokszor tovább gondolták, hogy ma már gyakorlatilag minden országnak megvan a saját palacsintája. Magyarországon a leggyakrabban lisztet, tojást, cukrot, sót és ásványvizet felhasználva készítik el a tésztát, majd tűzhelyen, serpenyőben sütik ki a palacsintákat. De ne tévesszen meg az egyszerűség: szinte mindenkinek van egy olyan története, ahol a palacsintája nem sikerült jól – odaégett, alulkészült, elfolyt, leragadt vagy feldobás közben a tűzhely másik oldalára esett. Összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni ahhoz, hogy otthon is könnyen, minden gond nélkül, isteni palacsintákat készíthessünk és közben kíméljük szeretett konyhánkat.

Megérzés vagy mérés?

Ugyan sokan szinte csak a megérzésünket követve keverjük ki a palacsintatésztát vagy esetleg a nagymamánk praktikáit ellesve próbálkozunk, mégis fontos lenne, hogy a hozzávalókat inkább egy receptet követve, pontosan adagoljuk ki. A lisztet konyhai mérleg segítségével tudjuk kimérni, a vizet vagy a tejet pedig a tojás hozzáadását követően, keverés közben, fokozatosan adagoljuk! Ízlés szerint sót és cukrot is lehet és kell is használni, utóbbiból viszont nem kell sok a tésztába, mert a palacsinta könnyen elég, ha nagyon cukros, így érdemes ismét a konyhai mérlegre hagyatkozni, hogy elkerüljük az égett palacsintákat.

A vékony palacsinta titka

Nem meglepő módon, Magyarországon vékonyan szeretjük a palacsintákat, de ehhez elengedhetetlen, hogy csomómentesre keverjük a tésztát. Miután az általunk preferált alapanyagokat pontosan kimértük és összekevertük, érdemes gépi habverő segítségét igénybe venni ahhoz, hogy elérjük a tökéletes tésztaállagot. Az a legjobb, ha olyan mixert használunk, amely keverőtállal is rendelkezik, mert így lényegesen könnyebb az egész folyamat: a mixer stabilitást nyújt a keverőtálnak, ráadásul pillanatokon belül elkészül a kevert tészta anélkül, hogy manuális segítséget igényelt volna.

Rövid pihentetés

Sokszor ahelyett, hogy órákig a konyhában álldogálnánk egy bonyolult desszert receptje fölött, inkább a könnyen, gyorsan és kevés alapanyag felhasználásával elkészíthető palacsintát választjuk, de ez nem azt jelenti, hogy minden folyamattal kapkodni kell. Szakértők szerint a tökéletes palacsinta egyik fontos titka, hogy a tészta kikeverését követően hagyjuk hidegben pihenni és nem sütjük ki azonnal. Az a legjobb, ha egy rövid időre hűtőszekrénybe rakjuk a tésztát és közben folyamatosan figyelemmel kísérjük. Viszont legyünk óvatosak: a hideg hatására a tészta összeállhat és ismét vízre vagy tejre lehet szükség, hogy visszanyerje eredeti, folyékony állagát. Ha nagyon édességéhesek vagyunk, akkor nagyban segíthet a pihentetésben egy olyan hűtő, amely például LED-kijelzős vezérlőpanelt kínál, ugyanis akkor manuálisan szabályozhatjuk a készülék hőmérsékletét és az egy órás pihentetést lerövidíthetjük.

Viszlát odaégett palacsinta!

A tökéletes tészta mellett legalább annyira fontos, hogy a megfelelő palacsintasütőt válasszuk a sütéshez és hogy a tűzhelyünk vagy a főzőlapunk hamar magas hőfokra melegítse fel a választott serpenyőt. A mai korszerű indukciós vagy elektromos főzőlapok pillanatok alatt átmelegítik a palacsintasütőt, miközben nem igényelnek tőlünk további erőfeszítéseket, ráadásul a kézi vezérlésnek köszönhetően számos hőfok-opciót kínálnak, így, ha túl is melegítjük a palacsintasütőt, akkor is pillanatok alatt megmenthetjük a helyzetet. Aranyszabály ugyanakkor, hogy a palacsintát mindig olajon süssük, lehetőleg ecsettel kenjünk ki a serpenyőt, és a fordítással bánjunk nagyon óvatosan: szuper érzés a levegőbe feldobni a félig kész palacsintákat, de ez gyakorlat kérdése, úgyhogy csak akkor vállaljuk be, ha sok időnk van és nem vagyunk olyan éhesek, minden más esetben inkább spatulát használjunk!