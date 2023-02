A Balaton-parti város hivatalos honlapján található kiírás szerint a Teátrum kávéház és étterem bérbeadására, üzemeltetésére hat éves bérleti szerződés megkötésére van lehetőség.

A részletes feltételekből kiderül, hogy 280 négyzetméteres üzelt és 20 négyzetméteres terasz is a bérlemény részét képezi. A nyertes pályázó április 1-jétől veheti át az ingatlant, amelyet egészen 2028. március 31-ig üzemeltethet. Mindezért a pályázatot kiíró intézmény havonta 190 ezer forintos bérleti díjat kér, illetve az ezt terhelő álatlános forgalmi adót.

A pályázati kiírás azt is kiköti hogy a bérlő naponta a vonatkozó önkormányzati rendeletek által szabályozott időpontokat figyelembe véve tarthat nyitva, a Kálmán Imre Művelődési Központ által szervezett rendezvények ideje alatt hosszabb nyitvatartási időt is köteles biztosítani. Minden nyitvatartási időn túli üzemeltetés a megegyezés kérdése.

Az érdkelődőknek lehetőségük nyílik megtekinteni a Teátrum kávézót, amelyre március 13-án biztosít lehetőséget a bérbeadó.

A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be „Kávéház pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban, a Kálmán Imre Művelődési Központ igazgatóságán. Más, különösen a pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem szerepelhet. A beadási határidő március 28-a 10 óra.

Forrás: siofok.hu