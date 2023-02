Számos tényező erősíti, hogy a kis-, vagy közepes energia-igényű cégeknek is érdemes áttérniük az alternatív források használatára, nem beszélve azokról a több műszakban termelő gyárakról, üzemekről, telephelyekről, amelyek működésük során a megszakítás nélkül villamos energiára támaszkodnak, vagyis nem kapcsolhatják le a munkanap végeztével az áramot.

„Az áram ára az elmúlt években a korábban megszokott, havi 16-40 forint/kWh-ról 160-180 forint/kWh-ra emelkedett. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a szolgáltatók sok esetben nem kötnek fix áras szerződést, hanem díjaikat a tőzsdei árhoz igazítják. Jó hír, hogy a kkv-k a megújuló energiaforrásokra való áttéréshez jelentős uniós támogatást is igénybe vehetnek majd a kiírásukat követően, ami tovább faragja a fajlagos költségeket. Fontos azonban a kis- és középvállalkozások számára, hogy már most elkezdjék tervezni és kidolgozni ezeket a projekteket, hogy időben és hatékonyan fel tudják használni az uniós forrásokat” – érvelt Szenyán Endre, az A1 Solar ügyvezető igazgatója. Szavai szerint a hazai alternatív villamosenergia-források több mint háromnegyedét már a napenergia tette ki az elmúlt két évben, s ezen a területen továbbra is dinamikus növekedés tapasztalható.

Jó hír a kisvállalkozásoknak, hogy energiahatékonysági fejlesztésekre várhatóan már 2023 első felében számos pályázati lehetőség áll majd a rendelkezésükre, amit érdemes kiaknázni. A szakember szerint azonban addig sem kell ölbe tett kézzel várni, amíg ezek a kiírások napvilágot látnak, hiszen az elbírálásoknál jelentős előnyt élvezhet az, aki már kész energetikai audittal, épületenergetikai tanúsítvánnyal, fejlesztési tervekkel és megtérülési számításokkal rendelkezik, így a pályázatok megjelenésekor már felkészülve állhat oda a startvonalra. Az Európai Unió támogatásai iránti igények rendkívül nagyok, ezért az uniós pályázatokon való sikeres részvételhez szükséges előkészületeket és tervezéseket már jó előre el kell kezdeni. A kis- és középvállalkozások számára az uniós pályázatokon való sikeres részvételhez általában hosszabb előkészületi idő szükséges a pályázati anyag összeállítása, a projektterv és a költségvetési terv kidolgozása, az önerő előteremtése miatt. Az is előfordulhat, hogy a pályázatok kiírása és beadási határideje is rövid időn belül kerül meghatározásra, így a késői indulás akár a pályázatok beadásának elmulasztását is eredményezheti.

Az előzetes felkészülés segíthet a pályázóknak abban, hogy megfelelően felmérjék a projektjük környezetvédelmi hatásait, valamint az ehhez szükséges engedélyeztetési eljárásokat is időben meg tudják indítani. Azoknak a kkv vezetőknek, akik számára már rendelkezésre állnak ezek a dokumentumok, a pályázati felhívások közlését követően várhatóan már csak kisebb módosításokat kell elvégezniük, hogy minél előbb benyújthassák a jó minőségű támogatási kérelmeket. Sok kis- és középvállalkozás olykor azért ódzkodik a napelemes rendszerek telepítésétől, mert tart a pályázati projekt menedzselésével járó plusz feladatoktól: azonban a vállalkozásoknak nem szükséges minden egyes szakterülethez külön-külön szakértőt alkalmazni, az ilyen beruházásra szakosodott cégek rendszerint átvállalják ezt a terhet, s a pályázatfigyeléstől kezdve annak előkészítéséig, megírásáig majd a teljes energiahatékonysági beruházás levezényléséig elvégzik a feladatot.

Iparági számítások szerint a pályázati forrásokat kihasználva a kkv-k számára akár egy-két év alatt megtérülhet a beruházás, s onnantól kezdve a naperőmű-rendszer már ingyen termeli meg a szükséges villamos energiát.

Fotókredit: KRQ