A múlt év végén jelentős változások történtek a szociális ellátásokra vonatkozó szabályozásban. A parlament által elfogadott módosítás lényege, hogy a gondoskodásra szorulók ellátásában a rokonok után a helyi önkormányzatok következnek az ellátásra kötelezettek sorában, az állami szerepvállalás pedig a harmadik – utolsó – lépcsőfokot jelenti. Mindezek nyomán az önkormányzatokra az eddiginél hangsúlyosabb szerep hárul az ellátási rendszerben, amely jelentősen bővíti a feladataik körét.

„A szociális ellátások kapcsán fontos szem előtt tartani, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a szociális segély fogalma a szociálisan rászorulónak pénzben vagy nem pénzben ellenszolgáltatás nélkül nyújtott vissza nem térítendő támogatást jelenti. Így az önkormányzatok – és a szociális ellátás területén aktív segélyszervezetek – elektronikus utalvánnyal és utalvánnyal is megoldhatják a segélyezést, kiaknázva az ebből adódó előnyöket” – hívta fel a figyelmet Szendrő Tamás, az Edenred Magyarország ügyvezető igazgatója. Hozzátette: „A szociális törvény módosítása miatt az önkormányzatokra nehezedő új problémák megoldásában, az önkormányzatokkal és a segélyszervezetekkel való eddigi kölcsönös előnyökön nyugvó együttműködésünk tapasztalataira alapozva szeretnénk és tudunk is segíteni a szociális ellátások területén.” Az ügyvezető igazgató emlékeztetett arra, hogy a szociális támogatások kiadásakor talán a legfontosabb szempont az, hogy a támogatás elérje valódi célját, vagyis a támogatott arra költse el azt, amire rászorultság alapján kapta, továbbá a segélyezés során is fontos tényező a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének való megfelelés, amely az utalványok korlátozott felhasználása során érvényesül. „Megoldásainkkal egyszerűen és célzottan oldható meg a szociális juttatásra szorulók segítése” – hangsúlyozta Szendrő Tamás.

A segélyezés utalványokkal való megoldása nyilvánvaló előnyökkel jár mind az érintett intézmények, mind a rászorulók esetében. Előbbiek szempontjából mindenképpen kedvező, hogy olyan, irányított támogatásról van szó, amely meghatározott termékkörökben használható, rövid idő alatt bevezethető, miközben minimális adminisztrációs teherrel jár. A rászorulók szempontjából pedig fontos előny, hogy az utalványt arra tudják költeni, amire valóban szükségük van, miközben a biztonság és a kényelem is jelentős érv e megoldások mellett.