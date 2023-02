Fotó: Bondoró

A Manézs elnevezésű helyszínen hűsítő árnyékot adó fák ölelésében olyan előadók lépnek fel, mint például az óriásbábokat mozgató BAB Társulat, de ide hozza el Manómese című előadását a Simorág TánCirkusz is. Itt láthatjuk az Illaberek Bábszínház Robin Hood című előadását, Sarkadi Bence jóvoltából a világjáró marionetteket, itt ad utcazenekoncertet a közönségnek a Brass On The Road zenekar. A fa meséje címmel egy interaktív rítusjátékon vehetünk részt, amelynek keretében kicsik és nagyok együtt készítenek maszkokat és bábokat, majd egy workshop énektanítását követően előadják és eltáncolják a közösen létrehozott előadást.

– A korábbiaknál színesebb repertoárt tudunk bemutatni, ráadásul a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa évében, a program támogatásával – állítja Szendrei Virág Zsófia, a Viprodukció Fesztiváliroda ügyvezetője.

Friss repertoárral fut neki az új évadnak például a fesztivál legcsaládiasabb helyszíne, a MeseLiget. Itt láthatja a közönség Fabók Mancsi Bábszínházát, a KL Színház Sárkárnyölő Sebestyén című előadását, a Miskolci Csodamalom Bábszínház és a veszprémi Kabóca Bábszínház is itt lép fel egy-egy program erejéig. Bicikliken egyensúlyozó zsonglőrök szintén érkeznek. Zenepavilon néven új pop-up helyszín bukkan fel a fesztiválon, amely képzőművészeti programok és akusztikus mini koncertek számára ad bemutatkozási lehetőséget. A pavilon többek között a veszprémi Debreczeny Zoltán festőművész Keréktárlat című kiállításának is helyet ad.

Zenés estet ad Pokorny Lia színésznő, fellép többek között Lovasi András és Grecsó Krisztián. A váratlan, vidám forgatagként kavargó, világító óriásbábok ez évben hazai és nemzetközi társulatok együttes jóvoltából csöppennek közénk. Látványosan nagy marionettek ugyancsak megelevenednek, a résztvevők örömére.

