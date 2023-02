Tűzhal vadászat közben I. című képéért második díjat kapott a kaposvári Lőrincz Ferenc a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 41. Magyar Sajtófotó Pályázatán, ahová az idei évben 269 fotográfus küdte el 2443 pályaművét. A most beküldött fotók száma ezerrel haladta meg a tavalyit.

A szakmai zsűri – természet és tudomány kategóriában – Lőrincz Ferenc kaposvári búvárfotós Tűzhal vadászat közben I. című képét a második legjobbnak választotta.

– Egyiptomban sikerült lencsevégre kapnom egy tűzhalat, amint éppen egy nagyobb halrajt kergetett, táplálékra vadászva – mondta a Somogyi Hírlapnak a kaposvári búvárfotós. Hozzátette: az Indiai-óceánban és a Csendes-óceán nyugati részén őshonos tűzhal nem tartott a közelében úszó búvártól, sőt kimondottan barátságos volt vele és nem akadályozta semmilyen körülmény, hogy sikerüljön lefotózni.

Lőrincz Ferenc mélytengeri fotói az elmúlt években sorra kapták az elismeréseket, tavaly áprilisban pedig a kaposvári alkotó Az Év búvárfotósa címet is átvehette Takár Yvetteval megosztva. 2022 októberében két fotója is bekerült a Top 10-be a Búvárfotós Európa-bajnokságon. 2021-ben a Portugáliában rendezett 18. Búvár Fotós és 4. Búvár Videós Világbajnokság is sikert hozott számára, első helyezett lett az a felvétele, amelyet a Cordeca roncs orránál egy sügérről készített 29,6 méter mélységben. Ifjabb Lőrincz Ferenc 2007-ben kezdett búvárkodni, s 2014-ben készítette az első képet tükörreflexes gépével a tenger mélyén. Azóta munkáját számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták már.

A Magyar Sajtófotó Kiállítás ünnepélyes megnyitója április 12-én lesz a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.