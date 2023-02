– Hogyne örülnénk neki, még ha óriásinak nem is lehet nevezni ezt a béremelést – mondta lapunknak egy somogyi vasutas. – A tíz százalékkal több bérnek sok lyukat kellene betömnie a családi költségvetésekben, hiszen az infláció miatt rettentően megdrágult az élet. Az élelmiszer ára nagyon felment és ezzel nem lehet spórolni. A tej, a kenyér, a felvágott vagy a zöldség, gyümölcs napi szükséglet, s a rezsi és az üzemanyag is sokkal több pénzbe kerül, mint korábban. Azt ígérik, hogy a megemelt fizetést március elején megkapjuk visszamenőleg. A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága lapunkkal közölte: a megállapodás értelmében a vasutasok alapbére a 2022 december 31-ei állapothoz képest legalább 53 ezer forinttal nő, január elsejéig visszamenőlegesen. Az egyösszegű Szép-kártya-juttatás 120 ezer forintra emelkedik és a munkáltató nettó 4000 forintra, azaz bruttó 6016 forintra növeli az önkéntes egészségpénztári támogatást. A felek megállapodásának alapvető célja a munkavállalók reálbér-értékének megőrzése. A Volánbusz munkavállalóinak 2023-as bérfejlesztésére ugyanezeknek az elveknek az alapján, a társaság sajátosságait figyelembe véve kerül sor. Azt is közölték: a MÁV-Volán-Csoport mintegy 51 ezer dolgozója részesül a több mint tízszázalékos béremelésben. A béremeléssel az is céljuk, hogy vonzóbbá váljon a MÁV és a Volán az álláskeresők számára – tették hozzá – , s hosszú távon is biztos és kiszámítható munkahelyet kínáljanak a pályaválasztóknak, tovább javítsák a cég pozícióját a munkaerőpiacon. A vállalatcsoport Somogyban közel 1800 dolgozót foglalkoztat, ahol elsősorban kocsirendezői, műszerészi, jegyvizsgálói, mozdonyvezetői, valamint járműfenntartási tevékenységgel összefüggő munkakörökbe keresnek jelenleg dolgozókat.

Elégedett a szakszervezet a megállapodással

– A pályakezdőket hosszú távon is stabil munkahellyel, a következő években is folyamatosan növekvő fizetésekkel és széles körű juttatási csomaggal várja a MÁV-Volán-Csoport – derült ki a MÁV tájékoztatójából. Horvátné Czindery Zsuzsanna, a Vasutasok Szakszervezetének pécsi területi képviselője szerint összességében jó megállapodást sikerült kötni. Lapunknak azt mondta: a korábbi hároméves bérmegállapodás 2023-ban járt le, s hosszas tárgyalás, több forduló után sikerült most megkötniük ezt a megállapodást.