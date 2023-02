Somogyban csak kisebb háztáji gazdaságokban tartanak mangalicát, pedig húsa sokkal egészségesebb és könnyebben emészthető, mint a hagyományos sertésé. Fülöp-Sági Judit mangalicákat tenyészt férjével Újvárfalván. A fiatal gazda program segítségével indultak el kilenc éve, jelenleg 50 koca és 2 kan szőke mangalicát tartanak harminc szaporulattal. A saját maguk által nevelt állatokat dolgozzák fel.

– Füstölt mangalicakolbászt, -szalonnát, -szalámit, -zsírt, -turistaszalámit készítünk. De vannak időszakos termékeink, mint például a töpörtyűkrém, a disznósajt, a füstölt májas, húsvétkor pedig a sonka és a füstölt tarja – mondta el Fülöp-Sági Judit. Termékeiket helyi termelői piacokon, a Somogyi Kosárközösségen át értékesítik, de kapcsolatban vannak két kézműves bolttal is. – A mangalica zsírosabb, de az ízek itt koncentrálódnak, és ha egészségesen tápláljuk az állatot, olyan húst viszünk be, amely nemcsak finom, hanem a szervezetre is jótékony hatása van, ómega-3 zsírsavakban és természetes antioxidánsokban rendkívül gazdag – emelte ki az újvárfalvai gazdálkodó.

Három évvel ezelőtt az állampusztai börtönkertből érkezett tíz szőke és tíz vörös mangalica Szenyérre, az állatokat a közmunkások gondozzák. – Szépen sikerültek az ellések, huszonhat malacot és hét hízót adtunk el, szeretnénk tartani a húszegyedes állományt – mondta el Nagy Zoltán, a település polgármestere. Akik már ismerik a mangalicából készült termékeket, azok csak ezt keresik. – Sokan jöttek a vármegye minden tájáról, hogy egy-egy hízót vegyenek, amelyet aztán levágnak, megtöltik a fagyasztót hússal, de sokan szeretik a zsírját is – jegyezte meg a polgármester. Az idén májusban várhatóak az ellések, bíznak benne, hogy sok kis malac futkározhat majd az önkormányzat óljai körül.



Egy hússal teletöltött hűtő a nyeremény



A különleges ízvilágú húsféle hazai népszerűsítése és a belföldi fogyasztás ösztönzése érdekében 2023. február 6. és 21. között kéthetes kampányt indít az Agrármarketing Centrum, az Agrárminisztérium és a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete. A médiahirdetések mellett kóstoltatással és nyereményjátékokkal is fokozni kívánják az érdeklődést. A nyereményjátékban részt vevőknek február 13–19. között kell helyesen válaszolniuk a kérdésekre, közöttük pedig egy mangalicatermékekkel teletöltött hűtőszekrényt sorsolnak ki. Mangalicából évente körülbelül 300 tonna fogy belföldön. Ennek egyharmada az éttermekben és a bolti értékesítésből kerül az asztalra, a kétharmadát közvetlenül a termelőktől szerzik be a fogyasztók. A belföldi fogyasztás növelése fontos cél, hiszen a mangalicahús 60 százaléka exportra megy. A mangalica legnagyobb felvevője továbbra is Spanyolország, de fontos célország Románia, Németország, Franciaország, Anglia, Szingapúr és Hongkong.