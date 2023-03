Annus néni lánya, a 80 éves Molnár Józsefné sírva mondott köszönetet édesanyja fáradozásáért, türelméért, és szeretetéért. A 100 éves asszonynak egy másik lánya is volt, aki szintén a mosdósi otthon lakójaként élt, de már elhunyt. Dóczi Sándornénak két unokája, egy dédunokája és egy ükunokája is van. Az ünnepségen Molnár Edit csomai polgármester mellett Tóthné Mészáros Lívia mosdósi alpolgármester is gratulált a kerek évfordulóhoz. Áldott születésnapot kívánt Kiss Gyöngyi református lelkész, aki szerint egy 100 évesnek nem csak múltja, de az ige szerint jövője is van. Lakatos Beáta foglalkoztató kérdésére, hogy mi a hosszú élet titka, az ünnepelt őszintén bevallotta, hogy nem tudja, de egész életében kemény dolgozott, amíg a gyermekeit és unokáit felnevelte. A helyi téeszben és a háztartásban munkálkodott. Miközben a torta gyertyáit elfújta, felkérték, hogy kívánjon valamit. Jó egészséget kívánt...

Leváltak a kórház fűtésrendszeréről A 71 lakót befogadni képes mosdósi idősek otthona két helyen, egy apartman épületben és a kórház pavilonjában, egy ápolási szárnyban működik. 1998-ban alakultak, így az idén a 25. évfordulójukat ünneplik. 2002 óta a református egyház fenntartása alatt ápolják az időseket. Most készült el az új kazánház az apartman épületben, így le tudtak válni a kórházi fűtésrendszerről. Az energiaszámlák kicsit magasabbak lettek az utóbbi hónapokban, de az intézményvezető szerint megbirkóznak a problémával. Hosszú a várólista, jelenleg is 30-40 nyugdíjas várakozik a bejutásra, nagy az igény az idősek gondozására, és sok a fekvőbeteg.