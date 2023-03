A távolsági busztársaságnál szinte mindenki felkarolta Dénes József ügyét, kollégái segítették, hogy hivatalosan is megvásárolhassa azt az autóbuszt, amelyet 2007-ben vezetett először. A jármű akkor kilenc-, József pedig huszonkilenc éves volt. A busz akkor már egymillió kilométeren túl volt, József azóta tett bele még 800 ezret, Kötcse és Siófok között járt vele.

– A kollégáim közül sokan kérdezték, hogy komolyan gondoltam-e a vásárlást – nevetett József, aki nagyon jól tudja, hogy a barátságos vételár csak a jéghegy csúcsa, a buszra több milliót kell költenie, hogy visszaállíthassa eredeti formájába. Merthogy Józsefnek az értékmentés a célja. Haszonszerzésre nem használhatja a járgányt, ezzel a kikötéssel vásárolhatta meg.

Fotók. Kajetán Jácint

– Oldtimer- és Ikarus-találkozók éke lesz a busz, és a baráti társaságom is már érdeklődött, hogy mikor megyünk kirándulni vele. Egyelőre azonban szeretném felújítani és visszahelyeztetni a forgalomba, mert 2021-ben kivonták – mesélte József, akitől nem áll messze a szerelés, hiszen eredetileg autószerelő a szakmája.

– Édesapám is autószerelő és a buszok iránti rajongásomat is tőle örököltem. Nem nézne ki jól, ha most beadnám egy szervizbe a járművet, ahonnan készen kihoznám. Amit tudok, magam szeretném lebontani és felújítani rajta, mindegy, mennyi időbe telik – magyarázta.

2021. július 30-án rakta le az Ikarus 256/42 típusú buszt, amelyet akkor még alávetettek egy műszaki vizsgának, így egy évig még forgalomban lehetett tartani, amolyan „tartalékosként”. József csupán egyszer vezette ez idő alatt, amikor az éppen aktuális járatát mellőznie kellett. – Ugyanaz az érzés kerített hatalmába, mint 2007-ben, amikor először ültem bele – emlékezett vissza. – Minden jó helyen volt, minden kézre állt. Mielőtt 2021-ben leselejtezték, már kérdezősködtem, hogyan lehetne megvásárolni. Hosszas, de sikeres procedúra után múlt héten hozhattam haza, egyelőre egy barátom telephelyén áll – mesélte a jelenlegi állapotot.

József nem nevezte el kedvencét, ám a rendszáma alapján kollégáival csak DUD-nak nevezik. József nehéz szívvel vette tudomásul, hogy az eredeti rendszám nem kerülhet vissza a járgányra. Azt ígérte, ha rendbe teszi, a DUD megkülönböztető jelzés valahol mindenképpen helyet kap majd a 45 ülőhelyes, 12 méter hosszú, amerikai négy hengeres motorral gyártott nosztalgia­buszon, amely gyakran feltűnt az országos médiában a kötcsei piknik kapcsán, mert a rendezvényre érkezők gyakran haladtak el a kötcsei ház előtt parkoló Ikarus mellett.

Sokan együtt öregedtek a járattal

Nemcsak Dénes József, hanem a kislánya is kötődött DUD-hoz, hiszen gyakran vitte-hozta a tízéves Pannát iskolába édesapja a járattal. – Este gyakran kérdezte, hogy másnap én megyek-e értük – mondta. – Sokan együtt öregedtek a járattal, vittem gyerekeket karon ülő koruktól később óvodába, iskolába, aztán szépen lecserélődtek az utasok. A busszal egyszer történt balesetem, amikor a Sió hídon nekem hajtott egy autó. DUD szinte sérülések nélkül megúszta, csupán egy irányjelzőjét kellett lecserélni, az autó viszont rendesen összetört – mesélte élményeit a sofőr.