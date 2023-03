Szombaton reggel nyolctól folyamatosan érkeztek a felvételizők a Táncsicsba. A diákok izgalmánál csak a szülőké volt nagyobb. Fel-alá járkáltak az aulában, vagy csendben üldögéltek, míg a gyerekek szóbeliztek. László Rita Baranyából érkezett, hogy fiának drukkoljon.

– A kaposvári városi uszoda miatt választottuk ezt az iskolát. Jobbak a feltételek, mint nálunk. A fiam kétszer volt Magyarország jó tanuló-jó sportolója, úgy érzem, itt adottak lennének a feltételek, hogy folytathassa versenyúszó pályafutását – mondta az édesanya, akinek fia két szakot is megjelölt a Táncsicsban.

– Matematikát és történelmet jelöltem meg. Bár úgy érzem, a történelem szóbeli jobban sikerült, mégis azért drukkolok, hogy a matekra kerüljek be, mert azzal több helyen tudok érvényesülni majd a továbbtanulásnál – mondta Katona Ákos. Brunszvig Bálint is a matematikáért szorított. – Nagyon jó matektanárunk van, aki nagyon megszerettette velünk ezt a tantárgyat. Ő indított el a matekos vonalon. Szerintem könnyű volt a felvételi, nem húztam nehéz feladatot – mondta a zrínyis fiatalember.

– A felvételi az egyik legfontosabb esemény az iskola életében, hiszen meghatározó abban a tekintetben, hogy milyen gyerekekkel tudunk együttdolgozni az elkövetkező években. Jó, hogy a pontszám több összetevőből áll, így aki izgulósabb és kevésbé sikerül neki a felvételi, a tantárgyak érdemjegyeire támaszkodhat a bejutásnál – mondta Vámosi László, a gimnázium igazgatója. A pontszámokat a „hozott” tantárgyi érdemjegyeken kívül a központi írásbeli felvételi és a szóbeli vizsga adják. Ez utóbbi különleges miliővel bír a diákok szerint.

– Nagyon izgultam, mert három tanár figyelte egyszerre, mit mondok. Ehhez még nem szoktam hozzá. Ennek ellenére úgy érzem, nem volt nehéz, a feltett kérdésekre tudtam a válaszokat – mesélte legfrissebb élményét a Kisfaludy Tagiskolából érkezett Ötvös Korinna. A Honvéd Utcai Tagiskola végzőse, Maljusin Eliza is izgult, de úgy érzi, úrrá tudott lenni az érzésein. – Amint bementem a terembe, megnyugodtam. Két szakra is jelentkeztem: németre, és az általánost is megjelöltem. Általános iskolában németet tanultam, nagyon tetszik ez az idegen nyelv és úgy tudom, könnyebben fogok tanulni más nyelveket is utána – mondta Eliza, aki beszél oroszul is, de még nem tudja, mi szeretne lenni.

Ezzel a kérdéssel hasonlóképpen állt a felvételizők többsége szombaton. A szóbeli vizsgák megyeszerte folytatódnak a napokban. A kaposvári Munkácsyban például szerdára várják a felvételizőket.