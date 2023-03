Csak a legszükségesebb gyógyszereket viszik a betegek, figyelmeztetett erre a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ), mert sokan spórolnak a gyógyszereken, és a felírt receptek közül sem mindent váltanak ki. A somogyi patikusok szerint ennél árnyaltabb a kép.

– A krónikus betegségekre felírt gyógyszereket mindenképpen beszerzik az emberek – felelte érdeklődésünkre Tóthné Kalota Veronika, a kaposvári Észak-Nyugati Patika vezetője. – Azonban a vevők nyitottabbak lettek az olcsóbb gyógyszerek felé, a helyettesítésre felajánlott szerek közül jobban elviszik az olcsóbbat, mint a korábbi években. Általában gyógyszerre a legtöbben félreteszik a pénzt.

Vannak patikai termékek, amelyeknek az ára másfélszeresére drágult egy év alatt, mondta Szabó Péter Balázs, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) somogyi szervezetének elnöke. Egy most a pultra kerülő patikaszert lehet, hogy három hónapja hozták be az országba, amikor az euró „izmosabb” volt. Ez megjelenik a fogyasztói árban, sőt ehhez hozzájárul a gyógyszergyártókra kirótt különadó. A gyártók az extra terheket nem tudják rátenni a tb-támogatott fix áras gyógyszerekre, ezért egy részét ráterhelik azokra a termékekre, amelyeknek tudják változtatni az árát. Az alapanyagok és az energiaárak emelkedése érintette a gyártókat, sőt csomagolóanyagként a papír árának növekedése is.

– Látszik, hogy a boltokban már elindult az élelmiszerek árának visszarendeződése, de az élelmiszer hamarabb tönkremegy, viszont a tabletták tovább elállnak – magyarázta Szabó Péter Balázs. – Emiatt a patikákba lassabban érkezik meg az áremelkedés, de lassabban is fog lecsengeni. Minimum 2–3 hónapos késésben van egymáshoz képest a két piac, az élelmiszereké és a gyógyszereké.

A vásárlások intenzitását illetően a patikákban már november végén megjelent egy vásárló-, illetve dobozszámcsökkenés, de ez a bevételben még nem mutatható ki, mert a bevétel az inflációs áremelkedés miatt nem csökkent. A február különleges, mert a sok influenzás, vírusos eredetű megfázás miatt kiugró hónap lett. Most azt tapasztalni, hogy a februárban kapott 13 havi nyugdíjat beosztják a takarékos vevők, ilyenkor előre felíratják és a pluszpénzből kiváltják a gyógyszereiket, hogy húsvétig legyen.



Csillapodott a gyógyszerhiány



A gyógyszerhiány nincs megszűnőben. Sok orvosságnak nehéz a beszerzése, a kaposvári Észak-Nyugati Patikában egyes szívgyógyszereket és antibiotikumokat említettek. Szabó Péter Balázs szerint az inzulin hiánya szembetűnő, de annak az is az oka, hogy divatcikké vált, mert a cukorbetegek mellett azok is szedik, akik fogyni akarnak. Van, hogy egy termékből két tucatot rendelnek, de csak nyolcat kapnak. A gyógyszerészek számára az az első, hogy a beteg hozzájusson a szükséges terápiához, ezért a patikusok addig „sakkoznak”, amíg ezt elérik. De szerinte ehhez szükséges, hogy a patikáknak megfelelő gazdasági háttere legyen, tudjanak készletet tartani. A felnőttpelenka árán egyharmadnyi vesztesége van a patikusoknak, ezért nem lehet csodálkozni azon, ha egy nehéz gazdasági környezetben senki sem lelkes, ha negatív árréssel kell kereskedni és forgalmazni, mondta a somogyi kamarai elnök.



Fotó: Lang Róbert